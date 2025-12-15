ニューストップ > 国内ニュース > J1・ファジアーノ岡山の佐藤龍之介選手がU-22日本代表メンバ&#… J1・ファジアーノ岡山の佐藤龍之介選手がU-22日本代表メンバーに選出 J1・ファジアーノ岡山の佐藤龍之介選手がU-22日本代表メンバーに選出 2025年12月15日 11時39分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ファジアーノ岡山は、佐藤龍之介選手が、12月に開催される『IBARAKI Next Generation Match』に臨むU-22日本代表メンバーに選出された、と発表しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「先輩が川へ放り込んだ 目を開けんのじゃ」集団リンチ受け息子（18）は亡くなった「わずか30分で動かなくなった」【少年集団暴行事件・第2話/全3話】 「それならお前を殺す」中3の息子（15）は少年4人から暴行を受け命を奪われた 角材で殴られ、コンクリートの塊を投げつけられ「頭がでこぼこにへこんでた」【少年集団暴行事件・第1話／全4回】 「車が横転し、白煙が...」その時 “互いに見知らぬ3人の男性” が救出に向かった！その後 車は炎上「九死に一生の救出劇」とは【前編】