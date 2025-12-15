ド軍32歳右腕が“トレード説”を一蹴 編成本部長からお墨付き スクーバルと交換の噂も「簡単に手放すことはない」
グラスノーがトレードの噂を一蹴した(C)Getty Images
ドジャースのタイラー・グラスノーが噂されていたトレード説を一蹴した。32歳の右腕は、デジタルラジオ局Sirius XM『MLB Network Radio』のダニ・ウェクセルマン氏との会話で、トレードされる可能性はないことを明言したという。
【写真】絵になる美男美女！グラスノーと婚約者との2ショットを見る
グラスノーは今季18試合で、防御率3.19、4勝3敗の成績で、ポストシーズンでは先発、リリーフの両方で登板し、チームの世界一連覇に貢献した。
米移籍情報サイト『MLB Trade Rumors』は、グラスノーは「アンドリュー・フリードマン編成本部長から直接話をもらい、トレードの対象にはなっていないと告げられたことを明らかにした」と伝えている。
同サイトは「この発言により、今オフのグラスノーに関するトレードの憶測はほぼ収束に向かうだろう」と記し、「グラスノーへの契約期間が比較的短いこと、ドジャースがエリート級の投手層に余裕があること、そして一部の球団がFAの投手に大金を投じることに乗り気でない市場の状況を考えると、なぜ他球団がトレード交渉でグラスノーに興味を示したのかは容易に理解できる」と説明した。
記事では「グラスノーは、この冬に噂があったドジャースの選手の一人ではない。外野手のテオスカー・ヘルナンデスも同様にトレード話が持ち上がった。ドジャースの首脳陣はヘルナンデスのトレードは可能性が低いとしていたが、ロイヤルズは彼への関心を表明していた」と記し、人材豊富なドジャースの主力を巡る移籍の噂は絶えなかった。
米メディア『EssentiallySports』は「ドジャースの3連覇の夢にとって、彼の可用性は懸念材料であるものの、そう簡単に手放すことはないだろう。もちろん、別の優秀な投手と交換となる場合は別だが」とした上で、「優秀な投手といえば、ドジャースはタイガースのエース、タリク・スクーバルとの関連が噂されている」と、スクーバルの交換要員としてグラスノーの名が挙げられたが、今回のグラスノーの発言で、実現の可能性は低くなった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]