■スピードスケートW杯第4戦 最終日（14日、ノルウェー・ハーマル）

スピードスケートのW杯第4戦がノルウェーで行われ、最終日に女子500mで吉田雪乃（22、株式会社寿広）が今季初優勝でミラノコルティナオリンピック™代表を確実にした。女子団体追い抜き（パシュート）は3位に入り、今季W杯で行われた3戦全てで表彰台に立った。

今季W杯3戦で2度の3位と好調の吉田、最終組で登場すると、アウトスタートで好スタートを切り、最初の100mは10秒34と全体トップのタイムで通過。

コーナーも完璧に入ると、バックストレートではしっかり同走選手の後ろに付き、力を貯めていた。最終コーナーでインコースとなり、少し外に膨らんでしまったが、落ち着いて滑り切り37秒65で優勝、3度目の表彰台で今季初優勝、日本スケート連盟の選考基準を満たしたため、五輪代表をほぼ確実となった。

女子団体追い抜き（パシュート）は郄木美帆（31、TOKIOインカラミ）、佐藤綾乃（29、ANA）、堀川桃香（22、富士急行）が出場、世界王者のオランダと同走となった。落ち着いてスタートを切ると、オランダが1周目、直線で真ん中を滑っていた選手がブレードを氷に引っかけてまさかの転倒。日本は単独走になってしまった。それでも日本はリズムを崩さずに2分58秒62で3位、W杯で行われた3戦全てで表彰台に立った。

男子500mでは今季W杯初参戦となった廣瀬勇太（21、高崎健大）が34秒44で3位、自身初となる表彰台となった。

