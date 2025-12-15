約10年前、若手芸人のトップランナーだったフルーツポンチは、その後、コンビとしてのメディア露出が激減。相方の村上健志さんのピン仕事は順調ないっぽう、亘健太郎さんは「下ってる」実感しかない日々でした。コロナ禍もあり、ついには芸人の収入はほぼゼロに。そのとき下した決断は──。

【写真】「作業現場でひとり飯」家族のために汗水垂らす亘さんの今（7枚目/全13枚）

『ピラメキーノ』の終了で仕事が減っていき

── 人気番組だった『爆笑レッドカーペット』（フジテレビ系列）からのし上がり、『ピラメキーノ』（テレビ東京系列）でMCに抜擢され、気づけば人気芸人への階段を昇っていたお笑いコンビ・フルーツポンチ。しかし、2015年に『ピラメキーノ』が番組終了すると、メディアへの露出が減っていったそうですね。当時、どのような心境だったのでしょうか？

亘さん：『ピラメキーノ』が2010年代前半、とくに子どもたちの間でブームを起こし、自分のなかではノリにノッていた後ですね。もともと番組はゴールデンでスタートをきったのですが、2013年には朝の5分番組に規模が縮小されて。視聴者が離れていくなか、スタッフさんの頑張りで何とか番組を継続していましたが、そのあたりから芸人として、「徐々に下降線をたどってるな」という感覚がありました。

それまでの芸人人生はずっと上り坂でした。デビューしてからは希望に満ちているというか、上しか見ていないから不安がなく、ひたすら頑張るだけ。でも、その後に下りがあるのを知ってしまい、「これ、どこまで下るんだろう…」って。「いま、下ってんな」という感覚は怖いですよ。下り坂の先に、上り坂が見えていれば頑張れますけど、番組が縮小して露出が減っていくなかで、また上り坂になるとは思えませんでした。

このときが芸人人生で、いちばん不安だったかもしれないですね。そして、とどめを刺したのがコロナ禍。ライブやイベントの中止が相次いで。相方の村上は、ピンでテレビ出演していたりもしましたが、自分にはオファーがなく、ついに仕事がなくなったんです。

月収8万円に「バイトを始める」と家族に宣言

── 上からの景色を見た後の下り坂は恐怖ですよね。とどめはコロナ禍ですか…。「観客の前でしゃべってなんぼ」の芸人の方々は活動の場を失って苦しい時期だったと思いますが、亘さんはこのころ、どんな思いで過ごしていたんですか？

亘さん：何もすることがない。何をしたらいいかもわからなくて、家でダラダラ過ごしていました。ただ、コロナ禍は「1、2か月で終わるだろう」と思っていたところもあったので「まあ、いいか」と。

でも、全然終わらなかった。このときの月収は8万円程度でした。しかも、その月収も吉本興業が「ライブ自体は中止状態だけど、先に決まっていた劇場出演のスケジュールに関するギャランティはお支払いします」ということで、いただいていたお金だったんですよ。だから長く続くわけもなく、実質収入はゼロ。いよいよまずいなと。

このころあまり眠れなくなったりもして。自分はわりとぐっすり眠るタイプだったんですけど、2、3時間で目が覚めるようになったんです。そこから朝まで眠れないこともありました。それまで「眠れない」経験なんてなくて、最初は「更年期障害かな？歳のせい？」と思ったりもしたんですけど、いま考えると目に見えないストレスがかかっていたのかもしれません。病院に行って受診したわけではないので、はっきりしたことはわからないですが、初めての「異変」でしたね。

『新しいカギ』（フジテレビ系列）ではんにゃ・金田さん、トレンディエンジェル・斎藤さんと共演

── そうでしたか…。2011年に誕生した長男、2016年に誕生した長女とお子さんが2人もいらっしゃいますし、家族をどう養っていくか、焦りも出てきますよね…。奥さんとは何かお話しされましたか？

亘さん：さすがに話しましたよ。独り身の若いころとは違って子どもが2人いて、「家族を食わせていかないといけない」という使命感が根底にあるので。そこが自分にとって、いちばん大きな要素。吉本興業からの8万円プラス国からの補助金、あとは貯金を使って生活している状況だったので、家族のことを考えると「このまま芸人でいるのはぜいたくというか、わがままなのかな？」と思えてきて。

女房には「芸人はやめたくないし、やり続けたい。だけど『家族を養う』ということが俺のなかではいちばん大切なことだから、バイトを始める。それでも、本当に家計が厳しくなったら、そのときは言ってくれ。芸人をあきらめて別の仕事1本にするから」と、言いました。

日当1万3000円の住み込み仕事を始めたことで

── 家族のために、少しでも稼げる道を模索しつつ、そのことを奥さんにしっかり伝えている姿は夫として、父親として、かっこいいと思います。何のバイトを始めたのですか？

亘さん：2020年の6月ころだったと思いますが、知り合いだった工務店の方から「本当に仕事が何もないんだったらうちでやる？」と、言っていただいたんです。それを受けて「じゃあ、お願いします」と。自分は工業高校出身で、学生時代にブロック塀を積むバイトなどをやってたんですよ。芸人になる前、自衛隊に入隊して整備の仕事を担っていたので、建築のノウハウはわからないながらも、工具はある程度扱えたんですよね。

バイト先は知り合いの会社だったこともあって、みんなが温かく受け入れてくれて。そこはありがたかったですね。現場もそんなに嫌いな分野ではなかったので、わりとすんなり業務に入れました。仕事内容としては店舗や家の大工仕事の手伝い。ボードを取りつけるビス打ちだったり、電気設備の手伝いをしたり…という感じです。

現場では溶接作業もやっています

── これまでの経験も少し生かせる仕事だったんですね。住み込みでされていたとうかがったのですが？

亘さん：職場が千葉県香取市で、自宅から遠かったんですよ。週6で働いていたこともあって、住み込みのほうが通勤面や時間面を考えると要領がよかったんですよね。日曜日は休みだったので自宅に帰って家族と過ごし、また月曜日から現場に行く生活をしていました。稼ぎでいうと、日当が1万3000円ほどだったので、月に30万円程度は稼いでいたかなと思います。だから、家族を養っていけるくらいのお金はもらえていましたね。

── 村上さんには別で仕事を始めたことを話していたんですか？

亘さん：話してないですね。仕事がなければ接することはないので（笑）。「俺が何かやったとしても迷惑かかることはないでしょ」って感じで。バイトがあるからといって芸人の仕事を断るというスタンスもありませんでしたし、それ以前に芸人としての仕事がなかったですから。「今後どうするか」といった話も、2人ではしていなかったですね。

その後、ライブイベントの無観客配信が始まり、村上とも顔を合わせていましたが、深い話はいっさいしていませんでしたよ。

── 芸人として脚光を集めて華やかな世界に身を置くところから、まったく別の仕事をするようになって、ご自身のなかで「自分は何をしているんだろう？」といった葛藤のようなものはなかったですか？

亘さん：なくはないですよ。でも、何もせずに家にいた数か月がつらかった。何も生み出さないし、仕事をしていない状態はとても不安だったんです。それに比べたらメンタル面のつらさはやわらぎました。バイトを始めてから眠れるようにもなりましたから。

「メディアから消えた亘」と思われていたかもしれませんが、現場での仕事を始めてからは精神的に安定した感覚はありました。やはり、家族を養うことがいちばんですから、「それができているかどうか」だったんですよね。

取材・文／高田愛子 写真提供／亘 健太郎