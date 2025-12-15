終盤国会の焦点となっている議員定数削減法案は今の国会での成立は困難な情勢となる中、与党側は特別委員会での審議入りを模索しています。中継です。

法案審議をめぐって膠着状態が続く中、与党側は事態打開に向けて幹部協議を行いました。

さきほど自民党本部で行われた幹部会合には、鈴木幹事長、小林政調会長、梶山国対委員長が出席し、定数削減法案の扱いなどを含めた国会運営について話し合われたとみられます。

出席した幹部の1人は「全てのケースは想定している」と述べました。この後、昼から自民と維新の定例の幹部協議が行われる予定です。

一方、衆議院の政治改革特別委員会では、企業・団体献金をめぐる法案の参考人質疑が行われています。

与党側は採決を行い、定数削減法案の審議に入ることを求めていますが、野党側は「採決するには審議が不十分」だとして応じない構えです。

こうした中、高市首相は参議院予算委員会に出席しています。今年度補正予算案は15日も質疑が続いていて、16日の参議院本会議で可決・成立する見通しです。

自民党関係者からは「定数削減法案は継続審議にするしかない」との声が出ているほか、維新幹部も「次の国会でどう進めるかすりあわせが必要だ」と述べています。

16日には高市首相と維新の吉村代表との党首会談も検討されていて、ギリギリの調整が続きます。