¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÛÁ´ÏÃÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤¬£²¥±¥¿³ä¤ì¡¡À¤ÂÓ£¹¡¦£µ¡ó¤Ç²áµîºÇÄã¤Î¡Ö¤¤¤À¤Æ¤ó¡ÁÅìµþ¥ª¥ê¥à¥Ô¥Ã¥¯È¸¡Á¡×°ÊÍè
¡¡£±£´Æü¤Ç½ªÎ»¤·¤¿£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÎÁ´ÏÃÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤¬À¤ÂÓ£¹¡¦£µ¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢¸Ä¿Í£µ¡¦£µ¡ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬£±£µÆü¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´¤Ù¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£»ç¼°Éô¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿ºòÇ¯¤Î¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Î£±£°¡¦£·¡ó¡¢£¶¡¦£²¡ó¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£À¤ÂÓ£±¥±¥¿¤Ï²áµîºÇÄã¤Î£¸¡¦£²¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿£²£°£±£¹Ç¯¡Ö¤¤¤À¤Æ¤ó¡ÁÅìµþ¥ª¥ê¥à¥Ô¥Ã¥¯È¸¡Á¡×°ÊÍè£²ÎãÌÜ¡£
¡¡²«É½»æ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÉ¤ßÊª¤Ê¤É¤òÂç½°¸þ¤±¤ËÂ¿¿ôÈ¯¹Ô¤·¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¤é³¨»Õ¤äµººî¼Ô¤¿¤Á¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡Ö¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡×ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ò²£ÉÍÎ®À±¤¬±é¤¸¤¿Êª¸ì¡£ÄÕ½Å¤¬Â¤¬¤«¤ê¤Ë¤·¤¿Í·³Ô³¹¡¦µÈ¸¶¤ÎÉÁ¼Ì¤¬µÄÏÀ¤â¸Æ¤Ö¤Ê¤É¤·¡¢ÏÃÂê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡»ëÄ°Î¨¤Ï£±·î£µÆü¤Î½é²ó¤ËÀ¤ÂÓ£±£²¡¦£¶¡ó¡¢¸Ä¿Í£·¡¦£³¡ó¤È¡¢µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¼ç±é¤Î¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£´·î°Ê¹ß¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬£±¥±¥¿¤Ç¿ä°Ü¤·¡¢½é²ó¤¬ºÇ¹â¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¸÷¤ë·¯¡×¤â½é²ó¤¬Á´ÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇ¹â¤Ê¤¬¤é¡¢£²¥±¥¿¤Ï¤Û¤Ü°Ý»ý¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÎÂç²Ï¤Ç¤Ï¡¢£²£³Ç¯¤Î¾¾ËÜ½á¼ç±é¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤¬Á´ÏÃ¤ÎÀ¤ÂÓÊ¿¶Ñ£±£±¡¦£²¡ó¡¢¸Ä¿Í£¶¡¦£·¡ó¡£¾®·ª½Ü¼ç±é¤Î£²£²Ç¯¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î£±£³¿Í¡×¤¬Æ±£±£²¡¦£·¡ó¡¢£·¡¦£¶¡ó¤À¤Ã¤¿¡£µÈÂôÎ¼¼ç±é¤Î£²£±Ç¯¡ÖÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡×¤¬Æ±£±£´¡¦£±¡ó¡¢£¸¡¦£´¡ó¡£Ä¹Ã«ÀîÇî¸Ê¼ç±é¤Î£²£°Ç¯¡ÖóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡×¤Ï£±£´¡¦£´¡ó¡¢£¸¡¦£µ¡ó¡£¡Ö¤¤¤À¤Æ¤ó¡×¤âÁ´ÏÃ¤ÏÄã¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¹â¤È¤·¤Æ¤Ï£±£µ¡¦£µ¡ó¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£