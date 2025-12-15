乃木坂46川崎桜、美脚際立つ冬のミニスカコーデ披露「天使かと」「おしゃれ上級者」の声
【モデルプレス＝2025/12/15】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が12月13日、自身のInstagramを更新。全身白の冬のコーディネートを披露した。
【写真】22歳乃木坂「彼女感すごい」美脚スラリミニスカ姿
川粼は「妹に借りたイヤーマフが暖かくて助かった日」とコメント。屋外の大きなクリスマスツリーの前で白いダッフルコートにミニスカート姿を公開し、白いソックスを履いたスラリと美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「白コーデ似合いすぎ」「天使かと思った」「おしゃれ上級者」「スタイル抜群」「彼女感すごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆川崎桜、冬のホワイトコーデ披露
◆川崎桜の投稿に反響
