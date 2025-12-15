「りんご健康法」実践の松村沙友理、“さゆりんご”のキャラ作りではない
タレントの松村沙友理（33歳）が、12月13日に公開されたポッドキャスト番組「松村沙友理のごはんのはなし」（オールナイトニッポンPODCAST）で、最近は「りんご健康法」をやっていると語った。
松村沙友理が12月の「オールナイトニッポンPODCAST」に出演し、「最近は結構あちこちで食べるお仕事がだいぶ多いです。ロケでもなんか食べたりとか。結構食べるのが好きなので嬉しいですね。あっち行ってこっち行って、そんなに自分でお出かけして食べに行こうとかがないので、本当に仕事で人生経験積んでるっていう感じですね」と話す。
松村によると、最近は「りんご健康法」をやっているそうで、「りんごを皮ごと食べたら血糖値が上がりづらくなるらしいんですよ。ま、ほんまか嘘か知らんけど。私は結構それを信じてるから、なんか食べるロケの前とかにりんごを皮付きのまま皮剥かんと食べるっていうのをすごい最近やってます。ハマってる。別にあれですよ？ “さゆりんご”だからりんご食べてるってわけじゃないですよ？ 『なんかキャラ作り頑張ってるんやな』って思ったかもしらんけど、ほんまにりんごの成分を信じてるから食べてる」と語った。
松村沙友理が12月の「オールナイトニッポンPODCAST」に出演し、「最近は結構あちこちで食べるお仕事がだいぶ多いです。ロケでもなんか食べたりとか。結構食べるのが好きなので嬉しいですね。あっち行ってこっち行って、そんなに自分でお出かけして食べに行こうとかがないので、本当に仕事で人生経験積んでるっていう感じですね」と話す。