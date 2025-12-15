及川光博が主演するドラマ「ぼくたちん家」（日本テレビ系）の最終話が、14日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

ギター作りの職人になりたいというほたる（白鳥玉季）に付き添って、長野県のギター工房を見学する玄一（及川）と索（手越祐也）。工房の主人・岸部康夫（井上肇）と孫の和樹（柊木陽太）に案内されながら、職人たちの作業をキラキラした目で見るほたるの姿に、玄一も索も胸がいっぱい。

「働きたいです」と希望に胸を膨らませるほたるを、康夫も受け入れ、働きながら高校の定時制に通うことを許可。東京に戻ったほたるは受験のために猛勉強を始める。

一方、旅を終えて自首する決意を固めたほたるの母・ともえ（麻生久美子）のもとに、警察の松（土居志央梨）がやって来る。アパートの大家・井の頭（坂井真紀）は、ともえの旅の話を聞いているうちに、自分も遠くへ行ってみたいと心がウズウズしてきて…。

そんな中、玄一と索は“恋と革命”のために一大決心をするが、2人のもとに思いがけない“悩み人”が訪ねて来て…。

放送終了後、SNS上には、「最終回はずっと心がぽかぽか、涙がぽろぽろ流れる最高傑作」「玄一と索､ほたるの3人が完全に自分の中で生きていていとおしい｡心の栄養になった」「ぼくたちはみんな『はずれ』なんかではなく『あたり』の人生。心優しい人たちと言葉にあふれた癒やしのドラマ」「エンディング曲も哲学的でチャーミングで良かった」「最終話に新キャラが登場してびっくりしたけれど、和樹の独白と、それを優しく受け止める玄一と索の姿に涙が出た」「このドラマを良いなと思える感性を持っていてよかった。幸せな時間をありがとう」などの感想が投稿された。

また、玄一と索が区役所に婚姻届を提出するシーンが描かれたことから、「今の制度では受理されるはずのない『婚姻届』だと分かっていたけれど、役場の人は誠意を持って対応してくれた。2人の関係を報告しに行けたことに満足した2人の笑顔が温かい」「婚姻届を受理できなかった区役所の人まで、人を思う気持ちにあふれていて泣けた」「区役所で玄一と索が起こした革命は、和樹が大人になる頃にきっと成就する」「玄一と索の婚姻届が受理される社会になるまで、年一でSPドラマをやってほしい」といった反響が集まった。