フォーマルかつファッション性のある見た目で防水性もあり！【アサヒトップドライ】のレインブーツがAmazonに登場中‼
雨の日も心配なくおしゃれに出掛けられる【アサヒトップドライ】のレインブーツがAmazonに登場！
雨の日も晴れやかに、お洒落に歩く【ASAHI TOPDRY ( アサヒ トップドライ)】。防水性と透湿性に優れたゴアテックスファブリクスを搭載し、雨の日・雪の日でも、いつでも快適にどこでも快適に過ごせるレディスシューズ。濡れない(防水)、蒸れにくい、すべりにくい 3つの快適機能。機能性とファッション性を追求したブランドだ。
取り外しが可能なカップインソールで、洗えて靴内を清潔に保つことができる。通気性がある軽量スポンジ製のインソールで、足がムレにくく、クッション性も良く足の負担を和らげる。
内側にファスナー仕様となっているため、ブーツタイプでも脱ぎ履きし易い。
硬度の異なる特殊ラバーにガラス繊維を配合した「ミラクルウェーブソール」を採用。氷上でも優れたグリップ力を発揮し、雨や雪道などの悪路でも安心して歩けるように滑りにくい設計。
水を侵入させずに汗の水蒸気は発散させる。雨の日でも靴の中を濡らすことなく快適性を実現している。
