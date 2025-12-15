国会では会期末をあさってに控える中、「年収の壁」の引き上げや「議員定数の削減」など各党が高市総理に決断を迫っています。国会記者会館から中継です。

自民、公明、国民民主で178万円まで引き上げを目指すとした「年収の壁」をめぐり、高市総理は「168万円までたどり着いている」と強調しました。

公明党 杉久武 参院議員

「残りは年収の壁でございます。178万円を目指したこの検討状況は、今どういう状況になっているのか」

高市総理

「現段階では課税最低限168万円のところまでたどり着いていると承知をいたしております。どのような所得階層に、どのような形で控除を引き上げることによって、減税の恩恵が届くかという点について議論を深めている段階に来ている」

また、連立を組む日本維新の会が主張する議員定数の削減法案については、維新の吉村代表は「結論が出るまで延長すべきだ」と主張しています。自民党の鈴木幹事長も「会期を延長することも選択肢の1つだ」と話していますが、ある自民党幹部は「表向きそう言わざるを得ないだけだ」と会期延長には否定的です。

衆議院の特別委員会では、きょうも企業・団体献金の規制強化の法案の審議がおこなわれていますが、与野党の隔たりは大きく、会期末が迫る中、企業・団体献金の規制強化も定数削減の法案も今の国会での成立は困難な情勢です。