しっかり履けるため長時間使用しても疲れにくい！【キーン】のサンダルがAmazonに登場中‼
履きやすい優れたクッションとグリップが魅力!【キーン】のサンダルがAmazonに登場!
キーンのサンダル、ニューポートエイチツーメンズはハイブリッド・フットウェアという言葉を生み出した、KEENプロダクトの 真骨頂、靴を超えたサンダルだ。
速乾性に優れ、水や汚れに強いポリエステル素材だ。キーンならではのバンジーシューレースにより、脱ぎ履きが容易となっている。
全方向対応型のアウトソールラグにレーザーサイピングを施し、接地面から水を押し流すことによって優れたグリップ性を発揮。
⾜裏の形状に合わせて⽴体成型されたEVAフットベッドが心地よいクッション性を発揮する。
NEWPORTのソールの機能はそのままに、水辺での使用に対応する機能性をプラス。アッパーには水や汚れに強いポリエステル素材を使用しており、手入れも簡単となっている。
