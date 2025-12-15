きのう夕方、福岡市で男女2人が刺された事件で、警察は30歳の男を殺人未遂の疑いで逮捕しました。

記者

「現場は10台以上の警察車両が並び、ブルーシートがかけられていて、物々しい雰囲気に包まれています」

殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、福岡県糸島市の無職・山口直也容疑者（30）です。

きのう午後5時前、福岡市中央区地行浜のドームで、アイドルグループ「HKT48」のイベントスタッフの男性（44）を包丁で刺し、殺害しようとした疑いがもたれています。隣接する商業施設ではドームのライブに来ていた女性（27）も刃物で刺されましたが、いずれも命に別状はありませんでした。

商業施設の劇場にいた人

「（劇場を出たら）警察の方が6、7名いらっしゃって、トイレの中とかいろんな所を探していた。まさかそんな事件が起きるとは思わず怖い」

警察によりますと、きょう午前2時ごろ、山口容疑者が福岡県春日市にあるコンビニの公衆電話を使って警察に連絡。その際、事件への関与をほのめかしたため、警察が現場に駆けつけ、包丁2本を持っていた山口容疑者の身柄を確保しました。取り調べに対し「殺そうと思って刺した」と容疑を認めているということです。

女性は山口容疑者と面識はないと話していて、警察が男性との関係性や犯行の動機などについて詳しく調べています。