MLB・カブスの今永昇太投手と西武の源田壮亮選手がトークイベントに参加し、守備について自身の体験を話しました。

現役のトッププロ野球選手が持つ技術をテーマに、トーク形式のコーチングイベント「THE BASEBALL INTELLIGENCE 2025 supported by AHSホールディングス―トッププロの頭脳と技術を届けるドリームコーチング―」が開かれ、今永投手と源田選手が大勢のファンの前に立ちました。

源田選手は来季プロ10年目。今永投手の1学年上ですが、今永投手の印象について「大学生の時に試合をする機会があったので駒沢大学のグラウンドで初めて今永投手を見て『これが今永か』と、当時から有名だったのでその記憶があります」と語りました。

一方、今永投手は源田選手について「つなぎ役で何でも出来る、源田さんが単体でどのチームにいてもそのチームを強く出来る選手。源田さんが僕のチームにいてくれたら僕の防御率はもっと低かった」と話しました。

トークでは守備について話が進み、源田選手は守りやすい投手について「構えたところに投げてくれるピッチャー、キャッチャーのサイン通りにある程度投げられるピッチャーはポジショニングもとりやすいですし、一歩目も切りやすいのです。今永投手とは代表で今永投手の後ろを守ったときもすごく守りやすいピッチャーだなと思いました」と語りました。

また守備シフトについても語り、源田選手は「思いっきり動くときはピッチャーに聞きに行きます。嫌な思いをされても嫌なので『ここで守りたいんだけどどう？』みたいに。チームから信頼されていない選手が勝手に動いたら怒られますけど、ある程度やってきた選手は自分の感覚で動いています」と明かしました。

シフトについて今永投手は「アメリカは極端なシフトを敷くのでピッチャーの感覚としては打ち取った球が（シフトによって）ショートゴロを抜けるとちょっとダメージがありますし、かといって会心の当たりをシフトで捕ったとしても気持ちのいいアウトでは無いと実感があるので、僕の感覚では普通の守備位置でいてくれた方がいいかな」と語りました。