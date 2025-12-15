¤â¤¦¥ï¥±¤ï¤«¤é¤ó¡ªÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡¢3¿Í¤òñÙ¤¹¡Èµ»¤¢¤ê¥¢¥·¥¹¥È¡É¡Ö¾å¼ê¤¹¤®¤ë¡×Áê¼êDF¿Ø¤¬º®Íð¡ÄÈ¿Å¾¡õ¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ñ¥¹¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê 2¡Ý1 ¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12·î13Æü¡¿¥ß¥é¥ó¥È¥¢¡¦¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡¢3¿Í¤òñÙ¤¹¡È¿À¥à¡¼¥Ö¡É¢ª¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ñ¥¹
¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤¬Âç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£¥Ü¥Ç¥£¥Õ¥§¥¤¥¯¤È¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ñ¥¹¤ÇÁê¼ê¤òËÝÏ®¤·¤Æº£µ¨2¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
ÆüËÜ»þ´Ö12·î13Æü¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè14Àá¤Ç¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï3ÎóÌÜµ¯ÍÑ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Æ£ÅÄ¤À¤¬¡¢º£Àá¤Ï¡Î3-4-2-1¡Ï¤Î±¦¥·¥ã¥É¡¼¤ÇÀèÈ¯¤ËÈ´Å§¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥Ö¥ì¥·¥ó´ÆÆÄ¤ÎÁÀ¤¤¤¬Á°È¾¤«¤éÅªÃæ¤¹¤ë¡£
¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿35Ê¬¡¢±¦¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿Æ£ÅÄ¤Ï3¿Í¤ÎÁê¼êÁª¼ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡£È¿Å¾¤·¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤«¤é¡¢FW¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ó¡¦¥«¡¼¥¹¤ÎÆ°¤½Ð¤·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ç¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¤¿¡£
¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òñÙ¤¹¥Ü¥Ç¥£¥Õ¥§¥¤¥¯¤Ç»þ´Ö¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÀäÌ¯¥Ñ¥¹¤Ç·èÄêµ¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ïº£²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿FW¥«¡¼¥¹¤¬¥Ë¥¢¾å¤Ë¹ë²÷¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£Æ£ÅÄ¤Îº£µ¨2¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤ÏSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Á¥Þ¤¦¤Þ¡ª¡×¡Ö¾å¼ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Á¥Þ¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥ÕÇúÃÂ¡×¡Ö¥Á¥Þ¤ÏËè»î¹çÎÉ¤¤¤Ê¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
53Ê¬¤Ë¤âÆ£ÅÄ¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤é¥«¡¼¥¹¤¬ÄÀ¤á¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤òµÏ¿¡£Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF¤ÏÃúÇ«¤Ê¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ï1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ2¡¼1¤Ç¾¡Íø¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏÂè3Àá¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯Àï°ÊÍè¡¢¤ª¤è¤½3¥ö·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¾¡¤ÁÀ±¤Ë¥Û¡¼¥à¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÏÂç¤¤¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë