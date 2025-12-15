静岡県で旅先で食べたい「ご当地グルメ」ランキング！ 2位「富士宮やきそば」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
外出や旅行への意欲が高まる中、そこでしか味わえない特別な味への関心が集まっています。土地の風土から生まれた個性豊かな食文化を体験することが、旅の満足度を大きく向上させる鍵となります。
All About ニュース編集部では、2025年12月2日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ご当地グルメに関するアンケートを実施しました。
その中から、旅先で食べたい「静岡県のご当地グルメ」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「もちもちの麺と肉かす、特製ソースが特徴で、とても美味しいからです」（60代女性／愛知県）、「富士宮焼きそばは単なる焼きそばではなく、独自の製法と素材の組み合わせから生まれる豊かな味わいと食感が魅力であり、地元産の食材を使った本物の味を楽しみたいという理由で食べたいと思いました」（40代男性／埼玉県）、「独特なコシのある麺と肉かすの旨味が詰まったご当地やきそばを一度本場で食べてみたいからです」（30代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「円形に並べた焼き餃子にモヤシが添えられるのが特徴で、皮はもちもち、具はジューシーでボリューム満点です！」（30代女性／静岡県）、「有名餃子のジューシー、サクサク感を味わいたいから」（20代男性／埼玉県）、「本場で食べたことがないので食べたい」（30代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：富士宮やきそば／77票富士宮やきそばは、静岡県富士宮市のご当地グルメで、B-1グランプリで殿堂入りを果たすほどの知名度を誇ります。最大の特徴は、一般的な焼きそば麺とは異なる「コシの強い蒸し麺」を使用することと、仕上げに肉かす（豚の背脂を揚げたもの）とイワシの削り粉を振りかける点です。これにより独特の食感と豊かな風味が増し、唯一無二の味わいを生み出しています。富士山観光と合わせて楽しむグルメとして人気です。
1位：浜松餃子／83票浜松餃子は、静岡県浜松市で親しまれているご当地餃子。たっぷりのキャベツを使い、あっさりとした味わいに仕上げるのが特徴で、ニンニクは控えめな店が多いです。また、焼き上げた餃子を円形に並べ、中央に茹でたもやしを添える盛り付けも大きな特徴。これは、戦後、屋台で餃子を提供していた際に、餃子の焦げ付きを防ぎ、食感を良くするために考案されたとされます。キャベツの甘みとパリッとした薄皮の食感が楽しめます。
