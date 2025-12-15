てんびん座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年12月15日〜12月21日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月15日〜12月21日の運勢を西洋占星術で占います。
ノリも軽く。
ラフなムード。
気まぐれにやってみたら、なんだかいいものができちゃった！ 的なうれしいサプライズが起こります。その時の気分や勢いで、心のままに進んでみましょう。ワクワクすることで、毎日がいっぱいになるはず。
忙しい年末ですが、寄り道や飛び入りも大賛成。ふっと浮かぶ「やってみようかな？」「行ってみようかな？」を大事にしましょう。
情報チェックは、月曜日と水曜日にしっかりと。週末のプランも固まるでしょう。
愛は、後半に動きそう。聞き流されていたと思っていた話も、思いがけず、浮上するかも？
仕事は前倒しで進めて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）フットワーク軽く、
ノリも軽く。
ラフなムード。
気まぐれにやってみたら、なんだかいいものができちゃった！ 的なうれしいサプライズが起こります。その時の気分や勢いで、心のままに進んでみましょう。ワクワクすることで、毎日がいっぱいになるはず。
忙しい年末ですが、寄り道や飛び入りも大賛成。ふっと浮かぶ「やってみようかな？」「行ってみようかな？」を大事にしましょう。
情報チェックは、月曜日と水曜日にしっかりと。週末のプランも固まるでしょう。
愛は、後半に動きそう。聞き流されていたと思っていた話も、思いがけず、浮上するかも？
仕事は前倒しで進めて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)