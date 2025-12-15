【今週の運勢】2025年12月第3週の「てんびん座（天秤座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月15日〜12月21日の運勢を西洋占星術で占います。

てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）

フットワーク軽く、
ノリも軽く。

ラフなムード。

気まぐれにやってみたら、なんだかいいものができちゃった！ 的なうれしいサプライズが起こります。その時の気分や勢いで、心のままに進んでみましょう。ワクワクすることで、毎日がいっぱいになるはず。

忙しい年末ですが、寄り道や飛び入りも大賛成。ふっと浮かぶ「やってみようかな？」「行ってみようかな？」を大事にしましょう。

情報チェックは、月曜日と水曜日にしっかりと。週末のプランも固まるでしょう。

愛は、後半に動きそう。聞き流されていたと思っていた話も、思いがけず、浮上するかも？

仕事は前倒しで進めて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)