【今週の運勢】2025年12月第3週の「おとめ座（乙女座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月15日〜12月21日の運勢を西洋占星術で占います。

おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）

全員集合！
みんなで、幸せを取りに行く。

チームワークバッチリ。

気の合うメンバーが集まって、楽しい時間が過ごせるでしょう。仕事も協力し合って、スムーズに進むし、話の流れでプライベートでも合う算段がつきそう。公私の枠を超えて、仲良くしていきましょう。

オフも、人があなたの元に集まってきます。気の合うメンバーで何かをスタートさせるのも、大賛成。サークルの発足、○○の会の結成など、盛り上がれそう。

週末のテーマは、大掃除です。部屋を片付けると、気分すっきり、理想の空間が生まれそう。買い物は、リアル店舗で。

愛は、家庭的なもてなしが喜ばれそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)