おとめ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年12月15日〜12月21日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月15日〜12月21日の運勢を西洋占星術で占います。
みんなで、幸せを取りに行く。
チームワークバッチリ。
気の合うメンバーが集まって、楽しい時間が過ごせるでしょう。仕事も協力し合って、スムーズに進むし、話の流れでプライベートでも合う算段がつきそう。公私の枠を超えて、仲良くしていきましょう。
オフも、人があなたの元に集まってきます。気の合うメンバーで何かをスタートさせるのも、大賛成。サークルの発足、○○の会の結成など、盛り上がれそう。
週末のテーマは、大掃除です。部屋を片付けると、気分すっきり、理想の空間が生まれそう。買い物は、リアル店舗で。
愛は、家庭的なもてなしが喜ばれそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）全員集合！
みんなで、幸せを取りに行く。
チームワークバッチリ。
気の合うメンバーが集まって、楽しい時間が過ごせるでしょう。仕事も協力し合って、スムーズに進むし、話の流れでプライベートでも合う算段がつきそう。公私の枠を超えて、仲良くしていきましょう。
オフも、人があなたの元に集まってきます。気の合うメンバーで何かをスタートさせるのも、大賛成。サークルの発足、○○の会の結成など、盛り上がれそう。
週末のテーマは、大掃除です。部屋を片付けると、気分すっきり、理想の空間が生まれそう。買い物は、リアル店舗で。
愛は、家庭的なもてなしが喜ばれそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)