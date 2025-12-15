宮崎麗果＆黒木啓司、結婚4周年！ 過去の結婚式ショット公開「本当に幸せなんだなぁ」「どんどん似てきてます」
元EXILE・黒木啓司さんの妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんは12月15日、自身のInstagramを更新。結婚4周年を迎えたことを報告し、結婚式の写真などを公開しました。
【写真】結婚式の美男美女ショット
コメントでは、「本当に素敵な夫婦」「啓司くんは本当に麗果ちゃんのことを大切に大切にしてるんやなって思います」「どんどんお綺麗になってるー」「べっぴんさん 凄くナイスショットです」「れいかさんの笑顔を見ていると、本当に幸せなんだなぁと感じることが多くて」「今がとても自然体で素敵が更新されてます」「美男美女すぎます」「どんどん似てきてますよね」と、絶賛の声が続出しています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「本当に素敵な夫婦」「いつも側にいてくれてありがとう」と黒木さんへ向けて感謝の気持ちを表し、2人の過去のすてきな写真を20枚載せている宮崎さん。1〜5枚目は「4年前の結婚式の写真」です。6枚目以降は、結婚後に撮影したと思われるラブラブな夫婦ショットなどで、中には赤ちゃんにミルクをあげる姿も。
夫婦密着のラブラブショットも10月19日の投稿では、黒木さんにぴったりとくっつく自身の姿を撮った動画を公開していた宮崎さん。何年たってもラブラブさは変わっていないようです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
