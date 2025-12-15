しし座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年12月15日〜12月21日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月15日〜12月21日の運勢を西洋占星術で占います。
“あなた”を守り、励まして。
楽しいことがいっぱい。
やりたいこと、行きたいことで、毎日が充実してくるはず。ただ、心の奥底にブレーキがあって、「それどころではない」「ぜいたくは敵」的な思いが湧き上がりそう。「行っても、混んでいてダメかも」とか、「居場所がないかもね」的な脅しに変わることも。
でもそれは、長く不遇の時代を過ごしてきたから、晴れがましい場所に行くのが怖いだけ。
大丈夫、しし座さんは元々、幸せ上手です。鈍った勘を取り戻さなくては！ リハビリとして、今週はぜひ、お出掛けを。楽しいし、自分らしさを取り戻せます。
デートは、胸元のおしゃれがお守りに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
