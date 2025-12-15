かに座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年12月15日〜12月21日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月15日〜12月21日の運勢を西洋占星術で占います。
オフも充実させていく。
やることがエンドレスで出てきそう。
一つひとつは大したことはなくて、タイミングが悪い、バッティングしやすい、こんなこともできないのかと他者への軽蔑が溜まるという意味で、ジワジワと毒されやすいのです。
煩わしい、そっちでやってくれという排他的なバリアを引っ込めて、サービス精神旺盛に、「はい、喜んで」「お安い御用です」とウェルカムしていきましょう。その方が疲れないし、修羅場のオアシスになれて、人気も評価も上々、開運します。
オフはやりたいことを全部やる式で。
デートも組み込む。むちゃは承知で、充実の1週間へ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）ワーキングウイーク。
