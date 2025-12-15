【今週の運勢】2025年12月第3週の「かに座（蟹座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月15日〜12月21日の運勢を西洋占星術で占います。

かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）

ワーキングウイーク。
オフも充実させていく。

やることがエンドレスで出てきそう。

一つひとつは大したことはなくて、タイミングが悪い、バッティングしやすい、こんなこともできないのかと他者への軽蔑が溜まるという意味で、ジワジワと毒されやすいのです。

煩わしい、そっちでやってくれという排他的なバリアを引っ込めて、サービス精神旺盛に、「はい、喜んで」「お安い御用です」とウェルカムしていきましょう。その方が疲れないし、修羅場のオアシスになれて、人気も評価も上々、開運します。

オフはやりたいことを全部やる式で。

デートも組み込む。むちゃは承知で、充実の1週間へ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)