「あっ、猫様！ そちらからは、こたつに入られません！ そのように頭を突っ込まれても無理ですよ！ 引き返してください！！」



【写真】そしてこの後ーー見事にぬくぬく、ほっこりモードへ

冬到来。SNSでは、こたつでぬくぬくと暖をとる猫さんたちの姿が続々と見られる季節になりましたね。そんななか、1年ぶりに対面したこたつを前に、まさかの行動を披露した猫さんがいました。



飼い主さんのツッコミとともに激写されたのは、キジ白の「ポル」くん（2歳・男の子）。なんと、こたつの天板の下へ頭をすっぽり突っ込み、その奥へ入ろうと全力で挑んでいるではありませんか。踏ん張る後ろ脚は筋肉質で、たくましさ満点。「もうちょっと…もうちょっと入りたい！」という心の声が聞こえてきそうなほどの必死ぶりです。この全身を使った奮闘に、4.5万件超の“いいね”が集まり、大きな話題となりました。



さらに、寄せられたリプライをきっかけに背中の模様にも注目が集まり、二度バズる展開に。飼い主のXユーザー・ポルさん（@poru_fight）に、改めて詳しいお話を伺いました。



ポルくんが“謎のチャレンジ”を始めた理由は

ーー当時の状況について教えてください。



「ポルにとっては3度目の冬になります。このとき、私がこたつ布団の片寄りを調整するために天板をずらしていたところ、興味をひかれたポルが寄ってきたんです。最初は手を乗せるくらいでしたが、どんどん腕と顔を突っ込んでーー5分くらい格闘していました」



ーーこの光景を目にした感想は？



「顔と腕を突っ込んで、さらに進もうとしているときは、面白くて声を出して笑ってました。そこからは入れないよ、と話しかけながら。でも、あまりにも執拗に入ろうとしたので、こたつ布団と天板の間に何かあったかな？ とも思ったのですが、結局、何もありませんでした」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「顔と腕を突っ込んだまましばらくしたあと、入れないとわかったのか、いつも寝ているキャットタワーの最上段に行って寝ていました。そこで通常運転に戻っていましたね」



ーーポルくんは、どのような性格の子か教えてください。



「遊ぶのが大好き。おもちゃが入ってるクローゼットの前で『ニャー（遊んでー）』とよく催促されます。甘えん坊なところもあって、帰宅すると大歓迎してくれるんです。『ニャー（撫でてー）』とアピールしながら追いかけてきます」



ーー投稿が大きな反響を呼びました。どのように受け止められていますか。



「多くの人を笑顔にさせるなんて、さすがポルだなと誇りに思っています。背中の模様を『北海道チーズ蒸しケーキ』に例えてくださるリプライがあって、確かにそう見えるなぁと新鮮でしたね。あとは、『行ける！』など、ポルの心の声をアテレコしてくださる方もいておもしろかったです」



ポルくんのやんちゃな姿や背中の模様に、リプ欄は盛り上がりを見せています。



「まさに液体」

「猫ってやっぱかわいい」

「すごい無理矢理猫さん！」

「えらいところにお顔を…！！」

「チーズ蒸しパンに見えてきたw」

「黒いチーズ蒸しパンな猫ちゃん」

「『お客様、困ります』みたいですね」

「何としても入ろうとするその頑固さにキュンとくる」

「猫様『大丈夫！ 行けるはずだ！ 我己を信じるのみ！！』」

「北海道チーズ蒸しケーキみたいでおいしそうだわじゅるり」

「模様的に椎茸か北海道チーズ蒸しパンに見えるのもまたかわいい」

「猫様は液体と聞いたことがあるので、ワンチャンいけるのかも…と思ってしまった犬飼いです」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）