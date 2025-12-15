¤Õ¤¿¤´ºÂ¤µ¤ó¤Î¡Öº£½µ¤Î±¿Àª¡×¡ª ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û¡Ê2025Ç¯12·î15Æü¡Á12·î21Æü¡Ë
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯12·î15Æü¡Á12·î21Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼Çú¾å¤²¤Ç¡£
À¤´Ö¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÌµ´Ø¿´¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯¤â¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥à¥«¤Ä¤¯¤«¤â¡©¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¯¤»¡¢°µ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤Í¡©¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¤è¡×¤Ê¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£¿ÀÌ¯¤Ë¾µ¤Ã¤Æ¡¢¿¿¿´¤Èµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢ÃúÇ«ÊÖ¤·¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿Í¤¬¤µ¤é¤Ã¤ÈÎ®¤¹ÉôÊ¬¤âÃúÇ«»Å¾å¤²¤Çº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¸«¤ä¤¹¤¯À°Íý¤ò¤¹¤ë¡¢¼ê½ñ¤¤Ç¤¤¤¿¤ï¤ê¤ÎÉÕ¤»¤ó¤òÅº¤¨¤ëÅª¤Ê¥ä¥Ä¤Ç½½Ê¬¡£À¤ÃÎ¿É¤¤»ÕÁö¤Î¥à¡¼¥É¤ÎÃæ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂ¸ºß¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢»¨¤Ê°·¤¤¤¬²þ¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥ª¥Õ¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥È»ÅÍÍ¤Ç¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ä¿ÆÍ§¤È¤ª½Ð³Ý¤±¤ò¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤Õ¤¿¤´ºÂ¡¿ÁÐ»ÒºÂ¡Ê5·î21Æü¡Á6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡Ö¤Ç¤¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡×Ä¶¤¨¤Ç¹Ô¤¯¡£
¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼Çú¾å¤²¤Ç¡£
À¤´Ö¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÌµ´Ø¿´¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯¤â¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥à¥«¤Ä¤¯¤«¤â¡©¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¯¤»¡¢°µ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤Í¡©¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¤è¡×¤Ê¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£¿ÀÌ¯¤Ë¾µ¤Ã¤Æ¡¢¿¿¿´¤Èµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢ÃúÇ«ÊÖ¤·¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿Í¤¬¤µ¤é¤Ã¤ÈÎ®¤¹ÉôÊ¬¤âÃúÇ«»Å¾å¤²¤Çº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¸«¤ä¤¹¤¯À°Íý¤ò¤¹¤ë¡¢¼ê½ñ¤¤Ç¤¤¤¿¤ï¤ê¤ÎÉÕ¤»¤ó¤òÅº¤¨¤ëÅª¤Ê¥ä¥Ä¤Ç½½Ê¬¡£À¤ÃÎ¿É¤¤»ÕÁö¤Î¥à¡¼¥É¤ÎÃæ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂ¸ºß¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢»¨¤Ê°·¤¤¤¬²þ¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥ª¥Õ¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥È»ÅÍÍ¤Ç¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ä¿ÆÍ§¤È¤ª½Ð³Ý¤±¤ò¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)