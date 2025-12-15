おうし座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年12月15日〜12月21日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月15日〜12月21日の運勢を西洋占星術で占います。
やるときはやる！
潜伏と浮上、16日に流れがガラッと変わります。
月曜日は秘密主義＆隠密ムーブで。存在感を消して、「わ、いたんだ？」と人を驚かせられたら完璧です。
SNSでの発信も控えめに、みんなに忘れられるくらいでちょうどいいと心得て。その分、火曜日以降の大活躍が際立つことに。発言、実行のチャンスが回ってくるので、抜かりなく完璧にこなしましょう。新しい提案や発表にもよい流れが。
後半は、スキあらば、体のメンテナンスに励んで。運動量を増やす、人の手でケアをしてもらうなど、今年の疲れを取りましょう。
愛は、尊敬が円満の条件。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）インパクトが大事。
