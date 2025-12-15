【今週の運勢】2025年12月第3週の「おうし座（牡牛座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月15日〜12月21日の運勢を西洋占星術で占います。

おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）

インパクトが大事。
やるときはやる！

潜伏と浮上、16日に流れがガラッと変わります。

月曜日は秘密主義＆隠密ムーブで。存在感を消して、「わ、いたんだ？」と人を驚かせられたら完璧です。

SNSでの発信も控えめに、みんなに忘れられるくらいでちょうどいいと心得て。その分、火曜日以降の大活躍が際立つことに。発言、実行のチャンスが回ってくるので、抜かりなく完璧にこなしましょう。新しい提案や発表にもよい流れが。

後半は、スキあらば、体のメンテナンスに励んで。運動量を増やす、人の手でケアをしてもらうなど、今年の疲れを取りましょう。

愛は、尊敬が円満の条件。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)