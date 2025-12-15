「健康管理してます感」がイヤな人へ。ディーゼル×Ultrahumanのスマートリング
スマートリング使っていますか？
私の周りでは、まだまだスマートウォッチ率が高いのですが、それでもスマートリングへの注目も高まってきているのを感じます。だって着用していると、必ずといっていいほど使用感を尋ねられますから。
で、思うんです。スマートリングって目立つよねって。
シンプルな作りだけど、指輪と比較するとどうしても存在感があります。いかにも「健康のためにつけています」という主張が感じられる。
でも、これからは流れが変わってくるかも。インド発のUltrahhumanがイタリアのアパレルメーカー DIESEL（ディーゼル）とコラボして、カッコいいスマートリングを作ったんですよ。
名前は「DIESEL ULTRAHUMAN RING」。
ファッションも健康管理も個性表現の一部
UltrahumanもDIESELも個性強めなメーカーです。
私はUltrahumanのスマートリングを使っているのですが、まず、びっくりするくらい軽いし、インドらしくブレスワークの種類が半端なく多い。健康管理系アプリって差別化が難しいと思っていましたが、かなりとがったアプローチで新鮮味を感じさせてくれました。
わずか3gのスマートリングに頼ってみた。起床もカフェイン摂取量もコントロール
DEISELもそう。2000年代に爆発的人気を博したDIESELですが、凝った刺繍とタックボタンが本当にオシャレで、他と一線を画すメーカーだと思っていました（かなり高額でしたが、頑張ってコレクションしたのはいい思い出です）。
そんな2社の出会いは必然なのかもしれません。DIESELのシグネチャーロゴと、クリエイティブディレクターGlenn Martens氏が監修したインダストリアルデザインを融合し、カッコいいスマートリングが完成したんですって。
光沢のあるシルバーとディストレストブラックの2種類展開です。
もちろん機能に妥協なし
Ultrahumanの強みである、睡眠の質や歩数、消費カロリー、心拍数などの数値可視化やデータ管理はそのまま。サブスクリプション料金不要も通常版と同じです。DIESEL ULTRAHUMAN RINGは超軽量（最小2.4g）なので、装着感も悪くなさそう。
価格は8万4800円。決して安価ではありませんが、買い切り価格でサブスクは必要ありませんからね。長い目で見たら安価だと感じられなくもないかも。
Source: Ultrahuman, DIESEL