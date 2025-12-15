スマートリング使っていますか？

私の周りでは、まだまだスマートウォッチ率が高いのですが、それでもスマートリングへの注目も高まってきているのを感じます。だって着用していると、必ずといっていいほど使用感を尋ねられますから。

で、思うんです。スマートリングって目立つよねって。

シンプルな作りだけど、指輪と比較するとどうしても存在感があります。いかにも「健康のためにつけています」という主張が感じられる。

でも、これからは流れが変わってくるかも。インド発のUltrahhumanがイタリアのアパレルメーカー DIESEL（ディーゼル）とコラボして、カッコいいスマートリングを作ったんですよ。

名前は「DIESEL ULTRAHUMAN RING」。

ファッションも健康管理も個性表現の一部

UltrahumanもDIESELも個性強めなメーカーです。

私はUltrahumanのスマートリングを使っているのですが、まず、びっくりするくらい軽いし、インドらしくブレスワークの種類が半端なく多い。健康管理系アプリって差別化が難しいと思っていましたが、かなりとがったアプローチで新鮮味を感じさせてくれました。

わずか3gのスマートリングに頼ってみた。起床もカフェイン摂取量もコントロール

DEISELもそう。2000年代に爆発的人気を博したDIESELですが、凝った刺繍とタックボタンが本当にオシャレで、他と一線を画すメーカーだと思っていました（かなり高額でしたが、頑張ってコレクションしたのはいい思い出です）。

そんな2社の出会いは必然なのかもしれません。DIESELのシグネチャーロゴと、クリエイティブディレクターGlenn Martens氏が監修したインダストリアルデザインを融合し、カッコいいスマートリングが完成したんですって。

Image: Ultrahuman

光沢のあるシルバーとディストレストブラックの2種類展開です。

もちろん機能に妥協なし

Ultrahumanの強みである、睡眠の質や歩数、消費カロリー、心拍数などの数値可視化やデータ管理はそのまま。サブスクリプション料金不要も通常版と同じです。DIESEL ULTRAHUMAN RINGは超軽量（最小2.4g）なので、装着感も悪くなさそう。

価格は8万4800円。決して安価ではありませんが、買い切り価格でサブスクは必要ありませんからね。長い目で見たら安価だと感じられなくもないかも。

GIZMODO テック秘伝の書 1,650円 Amazonで見る PR PR

Source: Ultrahuman, DIESEL