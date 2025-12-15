毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週は最新のカー用品です。

近年、各種ガジェットはECで購入するのが基本。しかし、高圧洗浄機は大型のホームセンターもチェックしてみるのがオススメなんです。

大型ホームセンターは実機の展示だけでなく、「OC 5 Handy」のような人気機種の場合は、お試しできることも多い。実際に試して洗浄力、そして意外と大きい高圧洗浄機の稼働音を確認できるのがポイント。

また、気になる価格面でもこれからの年末シーズンのセールではECと遜色がないレベル。そして、大型ホームセンターではカー用品やお掃除アイテムのチェックも忘れずに！

【画像】今週のオススメ商品はこちら！

【ダッシュボードに置くだけのエンタメマシン！】

OTTOCAST Screen AI

OTTOCAST／3万5080円（Amazon.co.jp価格）

OSにAndroid 15を搭載し、各種エンタメアプリからマップアプリでのルート案内まで、これ一台でOK。「CarPlay」と「Android Auto」に対応しており、画面を左右2分割して片側は動画再生、もう片側はルート案内といった表示も可能。ダッシュボードに設置するだけで、細かい配線接続が不要なのも注目です！

【スマホ連携快適化アイテム！】

OTTOCAST Mini Pot

OTTOCAST／9999円（Amazon.co.jp価格）

「CarPlay」と「Android Auto」に対応するカーナビやディスプレーオーディオのUSB端子に本製品を接続すれば、スマホの画面をワイヤレス出力することが可能。音声操作、カーナビなどのタッチパネルも使え、スマホ内の音楽再生、通話、そしてマップのルート検索など便利に使えるアイテム！

【人気のミラー型ドラレコ！】

デジタルミラー型ドライブレコーダー VREC-MZ300D

パイオニア／実売価格3万2000円前後

フロント、リアどちらも200万画素のフルHDカメラを採用。これにより日差しの強い日中でも反射に影響されることなくナンバープレートもしっかり撮影。「ナイトサイト」機能が搭載され、夜間走行でも鮮明に撮影可能。

11V型の大画面液晶は、タッチ操作で輝度・フロント・リアの切り替え、後方ズームなどが行なえますよ！

【ドライブ後の洗車、年末の大掃除にも!!】

OC 5 Handy ハンディジェット

ケルヒャー／1万6480円

これまで高圧洗浄機を利用する場合は、電源と水道接続がマストだった。一方、本製品は充電式のバッテリーを採用し、給水はペットボトルやバケツなどからでもOKというマンション民大歓喜のモデル。ドライブ後の愛車の泡洗車はもちろん、家のベランダや水回りの洗浄など年末年始の大掃除でも大活躍確定です！

取材・文／直井裕太