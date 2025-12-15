『ちいかわ』×「セブンイレブン」コラボ第2弾登場！ 「いなりあげもち」など作中登場のスイーツがラインナップ
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』と「セブンイレブン」がコラボレーションしたキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン‐イレブン×ちいかわ」の第2弾が、12月26日（金）から、全国の「セブンイレブン」店舗で発売される。
【写真】全制覇したい！ 『ちいかわ』×「セブンイレブン」第2弾コラボ商品一覧
■全5品の和洋スイーツが勢ぞろい
第2弾で登場するのは、原作に登場したスイーツをモチーフにし、『ちいかわ』の世界観をイメージした和洋スイーツ5商品。
例えば、ショコラとメイプルの2つの味が楽しめる「ちいかわのころころプチパンケーキ」は、ちいかわとうさぎが食べていた巨大なホットケーキをイメージした、食べやすいサイズのパンケーキだ。
また「いなりあげもち」は、ハチワレがちいかわに共有したかった、すっごい食べ物の“いなりあげもち”を、コシのあるおもちを甘辛く煮た油揚げで包んだ和スイーツで表現。
さらに、ちいかわとリボンをなくしてしまったハチワレが食べていたおやきをイメージした「もっちりホットク チョコレート」、ラッコが「一服」と言って飲んでいたいちごミルクをイメージした「いちごミルクプリン」、ちいかわたちが飛び跳ねていたザラメ付きカステラをイメージした「跳ねる！でっかいざくざくカステラ」もラインナップ。心温まるエピソードを思い出させる、微笑ましい物語をイメージした商品が勢ぞろいする。
そのほか、12月17日（水）から『ちいかわ』のデザインを使用したコラボ雑貨や食品が順次販売されるほか、SNSアプリ「LINE」でオリジナルちいかわスタンプを集められる「ちいかわLINEスタンプラリー」も開催される。
【写真】全制覇したい！ 『ちいかわ』×「セブンイレブン」第2弾コラボ商品一覧
■全5品の和洋スイーツが勢ぞろい
第2弾で登場するのは、原作に登場したスイーツをモチーフにし、『ちいかわ』の世界観をイメージした和洋スイーツ5商品。
また「いなりあげもち」は、ハチワレがちいかわに共有したかった、すっごい食べ物の“いなりあげもち”を、コシのあるおもちを甘辛く煮た油揚げで包んだ和スイーツで表現。
さらに、ちいかわとリボンをなくしてしまったハチワレが食べていたおやきをイメージした「もっちりホットク チョコレート」、ラッコが「一服」と言って飲んでいたいちごミルクをイメージした「いちごミルクプリン」、ちいかわたちが飛び跳ねていたザラメ付きカステラをイメージした「跳ねる！でっかいざくざくカステラ」もラインナップ。心温まるエピソードを思い出させる、微笑ましい物語をイメージした商品が勢ぞろいする。
そのほか、12月17日（水）から『ちいかわ』のデザインを使用したコラボ雑貨や食品が順次販売されるほか、SNSアプリ「LINE」でオリジナルちいかわスタンプを集められる「ちいかわLINEスタンプラリー」も開催される。