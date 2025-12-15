家庭用プリンターで「イラスト入りクッキー」を作ってみた!? 切り絵を使う方法を試してみたら大成功

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『クッキーを作った動画』というポセイドン太郎さんの動画です。

ジャンルを迷いましたが、動画の内容の割合的にこっちにしました。

クッキーを作った動画

イラスト入りのクッキー作りにチャレンジした動画が投稿されています。投稿者のポセイドン太郎さんの切り絵スキルが光る、ユニークな内容となっています。

動画の冒頭に登場するのはなんと家庭用プリンター。「ご家庭のプリンターでクッキーを印刷しまして」と言いながら印刷を始めます。

実際に印刷されたのはクッキーに描くイラストでした。画用紙に重ねてていねいに切り取っていきます。切り抜いたところが黒くなるので、それを意識しながら切る必要があります。

難しい作業ではありますが、切り絵動画を多数投稿している投稿者。「なぜかこの作業に慣れているので、何も問題ありません」とサクサク作業を進めます。18分ほどでできあがりました。

クッキーの生地を作ったら、切り絵をのせて、ココアパウダーを振りかけていきます。これをオーブンで焼けば完成。イラストがきれいに入ったクッキーができあがります。投稿者も「正直言ってうまく柄が出てくれるか心配でしたが、なんとかなりました」と語るなど、満足の出来栄えになりました。

この動画は合成音声読み上げソフトを使った軽妙なナレーションも魅力です。思わずクスリと笑ってしまう場面もあります。興味を持った方はぜひ動画を視聴してみてください。

