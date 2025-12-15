14日、福岡市の「みずほPayPayドーム」と隣接する商業施設で男女2人が刺された事件で、警察は15日、男性を殺害しようとした疑いで、30歳の無職の男を逮捕しました。中継です。

男の取り調べが行われている福岡・中央警察署です。現場から逃走していた男が確保されるきっかけは、本人からの110番通報でした。

この事件は、14日午後5時ごろ、福岡ソフトバンクホークスの本拠地・福岡市の「みずほPayPayドーム」と隣接する商業施設で、男女2人が男に刺されたものです。2人の命に別条はありません。

逃げた男を追っていた警察は、15日午前5時前、福岡県糸島市の無職・山口直也容疑者（30）を、ドームでアイドルグループ・HKT48のイベントスタッフの男性の胸付近を刃物で突き刺し、殺害しようとした疑いで逮捕しました。

山口容疑者は15日午前2時すぎ、福岡市近郊の公衆電話から110番通報し、当初は「事件の男を見た」と話しましたが、その後、「本人だ」と事件への関与をほのめかしたということです。

山口容疑者は「殺そうと思って刺した」と容疑を認め、女性を刺したこともほのめかしていて、警察は動機などを調べています。