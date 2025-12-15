南明奈、小学生時代に1日で3社からスカウト 原宿では未だに「『芸能って興味ありますか？』って言われて…」
お笑いコンビ・よゐこの濱口優（53）の妻でタレントの南明奈（36）が、13日深夜放送のテレビ東京系『二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜』（毎週土曜 深0：55〜）に出演。最近になって原宿でスカウトされたことを明かした。
【写真】「激カワ」「双子！」ほぼ全身"ペアルック"でラブラブな濱口優＆南明奈夫妻
南は芸能界デビューのきっかけはスカウトだったと告白。「すごく王道で。小学校6年生の時に『ラフォーレ原宿』の前で」と語り、「たまたまお母さんがライブのチケットを買いに行くのについて行っていて。その日ありがたいことに、3社声をかけていただいて。1日に原宿で」と明かした。
松岡昌宏は「1日で？そんなにあるんですか？」と驚いた様子を見せると、南は「私、この間もされましたよ。原宿で」とまさかの一言。マスクとメガネ姿で歩いていたところ、「『芸能って興味ありますか？』って言われて。ごめんなさい。ないです〜って」と語り、共演者を笑わせた。これには松岡も「だとしたら見る目ありますね」と感心しながら語った。
