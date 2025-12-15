声優・鈴原希実、カニ持ちドヤ顔の写真「見て（笑）」 2026年カレンダーのカット説明
『ラブライブ！スーパースター!!』桜小路きな子役、同作品のスクールアイドルグループ・Liella！のメンバーとしても活動する声優・鈴原希実が14日、都内で2026年カレンダーブックの発売記念イベントを開催した。
【写真】ちょっとダサい（笑）カニ手に持ちドヤ顔の鈴原希実 収録カット
彼女にとって念願であったという北海道で撮影した今回のカレンダー。鈴原は「私、宮崎県出身なんですけど、第2の故郷ぐらい北海道を愛していまして」と北海道への思いを口にすると、「びっくりされるかもしれないんですが、今年の11月上旬に撮影させていただきまして。実は撮ってからすぐの発売となっています」と明かした。
お気に入りは、白のマフラーとコートを着用して雪山で撮影したカット。「ロープウェイで山の上に登って撮影したんですが、ロープウェイの出発時間がきっちり決まっているので、20分ぐらいしかないような状況で撮っていただいたんです。スタッフの皆さんと力を合わせて撮った思い出の1枚として印象に残っています」と撮影を振り返った。
また、特に注目してほしいポイントを聞かれると「ポニーテールをしているカットがあるんですが、そこのカットは広大な自然と共に撮っていただいております」と北海道の景色を楽しめる場面をチョイス。さらに、「カニを持って撮影した写真があって、すごいドヤ顔をしているので見ていただけたらなと思います（笑）」とアピールした。
周囲の反応に関しては「（鈴原と同じ所属事務所の）月音こなちゃんと伊達さゆりちゃんという声優のお仲間が一緒にいる状況で表紙が発表されたんですけど、『めっちゃいいじゃん！』って雪の写真を褒めてくれました」とにっこり。加えて「（Liella!の）メンバーの坂倉花ちゃんも後で会ったときに、『雪の写真がめっちゃよかった！』と言ってくれてすごくうれしかったです」と報告した。
