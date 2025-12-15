「ちいかわ」×セブン‐イレブン、コラボ商品第2弾 ハチワレがちいかわに“共有”したかった「いなりあげもち」など5商品登場
セブン‐イレブン・ジャパンは、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボレーションしたキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお！セブン‐イレブン×ちいかわ」の第2弾を26日から全国のセブン‐イレブン店舗で開催する。
【写真】実用的！まるで“レジ袋”なエコバッグなどグッズも登場
原作に登場したスイーツをイメージした5商品は、一部地区を除く全国店舗で順次販売。ハチワレがちいかわの所まで走っていって「共有」した『すっごい食べ物 いなりあげもち』など、ちいかわの世界観をイメージした和洋のスイーツが勢ぞろいした。
冬のキャンペーンでは、ちいかわのグルメや世界観を反映したコラボ商品は、2024年は計8品だったが、今季は計20品と大幅に拡充。このうち第2弾で和洋のスイーツを含む5商品が登場する。
また、26日から来年1月8日までは、セブン‐イレブン店舗を巡ってオリジナルスタンプセットやスマホ用壁紙がもらえる「ちいかわLINEスタンプラリー」を初めて企画。店舗内のスタンドPOP（店内販促物）に記載されたちいかわLINEスタンプラリー専用二次元コードを読み込むと、SNSアプリ「LINE」上でオリジナルちいかわスタンプを集められる。1店舗につき、1個のスタンプをゲットでき、スタンプはちいかわ、ハチワレ、うさぎ、オデが正月用の装いとなった全4種類。絵柄の順番はランダムだが、異なる4店舗を巡ると全ての絵柄がそろう。
スタンプ2個でちいかわオリジナルデザインのスマホ壁紙がもれなくもらえ、スタンプ4個でちいかわオリジナルスタンプセットが当たる抽選に参加できる。1枚のスタンプ台紙につき1回応募可能。スタンプ台紙は全部で4枚あり、最大4回まで応募可能となる。
スタンプ台紙を1枚コンプリートすると、次の台紙に進める。次の台紙に進むとスタンプはリセットされ、リセットされた台紙では、過去の台紙でスタンプを獲得した店舗でも再度スタンプを獲得することができる。ただし、1枚のスタンプ台紙内では、同じ店舗で2回以上のスタンプ獲得はできない。
さらに、「Xフォロー&引用ポスト」キャンペーンを実施。セブン‐イレブン公式Xをフォローし、参加条件を満たして引用ポストすると、抽選で50人に「ちいかわオリジナルデザイン 中華まんビーズクッション（うさぎ）」が当たる。
■コラボ商品詳細（価格は全て税込）
『ちいかわのころころプチパンケーキ』
価格：300.24円
発売日：12月23日（火）〜順次
販売エリア：全国
ちいかわとうさぎが食べていた巨大なホットケーキをイメージし、食べやすいサイズにした商品。ショコラとメイプルの2つの味が楽しめる甘みの詰まったパンケーキに。
『すっごい食べ物 いなりあげもち』
価格：259.20円
発売日：12月25日（木）〜順次
販売エリア：全国
ハチワレがちいかわに「共有」したかった、すっごい食べ物の「いなりあげもち」をイメージした商品。コシのあるおもちを甘辛く煮た油揚げで包んだ。
『もっちりホットク チョコレート』
価格：270円
発売日：12月25日（木）〜順次
販売エリア：沖縄県除く全国
ちいかわとリボンをなくしてしまったハチワレが食べていたおやきをイメージした商品。ビターな味わいのチョコレートが入ったもちもち食感のホットク。
『いちごミルクプリン』
価格：280.80円
発売日：12月26日（金）〜順次
販売エリア：全国
ラッコが「一服」と言って飲んでいたいちごミルクをイメージした商品。上部に果肉入りのいちごジュレを乗せた甘酸っぱいプリン。
『跳ねる！でっかいざくざくカステラ』
価格：429.84円
発売日：12月30日（火）〜順次
販売エリア：全国
ちいかわたちが飛び跳ねていたザラメ付きカステラをイメージした商品。ザラメのざくざく食感としっとりとした生地のコントラストが楽しめる。
（C）nagano
