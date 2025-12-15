【YANMAR presents 柿谷曜一朗 引退試合 LAST MAGIC】OSAKA PINK 4−3 OSAKA BLUE（12月14日／ヨドコウ桜スタジアム）

【映像】足の甲で止める「神トラップ」

元日本代表MFの乾貴士が、走りながらの神トラップからゴールを決めた。ファンタジスタの超絶テクニックが話題となっている。

12月14日の「YANMAR presents 柿谷曜一朗 引退試合 LAST MAGIC」では、OSAKA PINK（セレッソ大阪勢が中心）とOSAKA BLUE（ガンバ大阪勢が中心）が激突。計7ゴールが生まれる乱打戦となった試合は、主役の2ゴール・1アシストの活躍もあり4−3でOSAKA PINKが勝利した。

64分には華麗なゴールが生まれた。乾が左サイドを抜け出すと、扇原貴宏から浮き球スルーパスが届けられる。すると稀代のテクニシャンは、走りながら右足の甲を使ったビタ止めトラップで収め、冷静な右足シュートを流し込む。GK武田洋平との1対1を制し、見事な同点ゴールを決めた。

すぐさま柿谷と大久保嘉人が駆けつけて祝福し、ベンチも興奮で総立ちだった。そして、柿谷はゴール裏のサポーターに向けて、乾の背番号8をアピール。これには乾も照れ臭そうな様子だったが、その表情は嬉々としていた。

37歳の去就に注目が集まる

実況席に座った安田理大は、「うわぁ、うまい。素晴らしいコンビネーションでしたね」と感嘆。「シュートの前のコントロールですよ。扇原選手のボールもめちゃくちゃ良かったですし、このコントロールはショート動画に切り取られることが決定しているじゃないですか。走っている動作そのままの動作でコントロールして、めちゃくちゃ難しい。プロでもなかなかできることじゃないですよ」と大絶賛だった。

このシーンには、ファンもABEMAのコメント欄やSNSで反応。「ボールは友達」「なんだあのトラップ」「さすがにうまい」「えぐ」「W杯で見た角度」「乾のトラップうますぎー」「ボールタッチが上手すぎ」「乾うまかった」「乾うますぎーー」「乾のゴールは泣ける」「上手すぎるな」「トラップ天才かよ」「さすが現役」「乾のボールコントロールやっぱりおかしい」「ファーストタッチうますぎ」と興奮していた。

滋賀県出身の乾は、2008年6月にセレッソ大阪に加入し、柿谷とも共闘しながら2011年まで在籍。ドイツ、スペインでの挑戦後、2021年に10年ぶりとなる復帰を果たしていた。2022年には伝統のエースナンバーである8番を背負ってプレーするも、2022年6月に双方合意のもとで契約解除となり、その1カ月後に清水エスパルスに加入。3年半プレーし、2025シーズン限りでの契約満了が発表された。引退試合でも類稀なる才能を発揮したテクニシャンは37歳になった今も現役続行を希望しており、去就に注目が集まっている。

（ABEMA／柿谷曜一朗 引退試合）

