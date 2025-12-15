パレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区にあるイスラエル人入植者の「前哨地」を眺める人々＝10月/Hazem Bader/AFP/Getty Images/File

エルサレム（CNN）イスラエルの内閣は、占領下のパレスチナ自治区ヨルダン川西岸でのイスラエル人の入植地を巡り、入植者の「前哨地」の合法化と設置を承認した。イスラエルの情報筋が明らかにした。

今回の決定によって、ヨルダン川西岸全域で19の前哨地が認められた。このなかには、2005年の撤退計画で撤去された2カ所も含まれる。

これに対し、パレスチナ自治政府の報道官は、イスラエルによる入植活動はすべて違法であり、国際法および国際的な正当性に関する決議に違反すると述べた。パレスチナ自治政府の通信社WAFAが報じた。

前哨地は国際法に違反するだけでなく、イスラエルの国内法でも違法とされている。入植者は将来的な認可を狙い、無許可で建設を進めることが多い。今回新たに認可された入植地の多くは、西岸の奥深くに位置する。

前哨地の中には20年以上前から存在し、数十世帯が暮らす場所もある。一方、入植者が将来の入植地の拡張や新設に向け、戦略的な拠点とみなす場所もある。

パレスチナの「植民地化・分離壁抵抗委員会」の委員長は今回の決定について「パレスチナの土地の併合、アパルトヘイト（人種隔離）、完全なユダヤ化の制度を強化しようとする占領政府の真意を暴露する危険なエスカレーションだ」と指摘した。

極右のスモトリッチ財務相らイスラエル右派は、入植地の拡大とパレスチナの町や地元社会の領土的なつながりを阻止することでパレスチナ国家の可能性を葬り去ろうとさまざまな取り組みを進めている。