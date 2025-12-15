【2025年12月発売!】今週発売! ファミリーマートの注目新作スイーツ5選
12月も後半戦。今年もいよいよカウントダウンとなりました。年末・年始にかけては慌ただしい日が続きますが、時には暖かい部屋でゆったりとスイーツを楽しむ、なんていうのもいいですね。
2025年12月の新作5品まとめ(12月16日発売予定)
本記事では、ファミリーマートで12月16日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。
ファミリーマート2025年12月のスイーツ新商品まとめ
ホイップクリームをたっぷり挟んだサンドイッチ、森永ホットケーキのような味わいの中華まん、プレーンとチョコの2個入りシュークリーム、「ピエール・エルメ アンソロジー」監修のチョコレートバニラケーキやチョコアイスなど多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。
「たっぷりホイップサンド」(398円)
「たっぷりホイップサンド」(398円)
価格 : 398円
発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
こだわりのホイップクリームをたっぷり挟んだ、ホイップだけのサンドイッチです。
「森永製菓監修 バター香るホットケーキまん」(185円)
「森永製菓監修 バター香るホットケーキまん」(185円)
価格 : 185円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
まるで森永ホットケーキのような中華まん。バター風味のフィリングソースと森永製菓のケーキシロップを使ったフィリングを包んでいます。
「ピエール・エルメ アンソロジー監修 チョコレートバニラケーキ」(528円)
「ピエール・エルメ アンソロジー監修 チョコレートバニラケーキ」(528円)
価格 : 528円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
「ピエール・エルメ アンソロジー」監修の、濃厚なバニラとチョコレートの味わいを楽しめるケーキ。バニラとチョコレートの2種のクリームをチョコレート生地でサンドし、上にホイップクリームを絞りました。
「ダブルクリームシュー チョコ&ホイップ」(398円)
「ダブルクリームシュー チョコ&ホイップ」(398円)
価格 : 398円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
プレーンとチョコの2個入りアソートシュークリーム。それぞれ、中には、クリームとホイップクリームが入ったＷクリーム仕立てです。
「ピエール・エルメ アンソロジー ザ・ショコラ」(348円)
「ピエール・エルメ アンソロジー ザ・ショコラ」(348円)
価格 : 348円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
「ピエール・エルメ アンソロジー」監修の、とっておきを彩るご褒美アイス。チョココーティングとココアクルトンを天面にトッピングし、さらにチョコアイスにもココアクルトンを混ぜ込んだ、チョコレートの食感と濃厚な味わいを楽しめます。ファミリーマート限定・数量限定での発売です。
まとめ
12月16日発売の新商品は、ホイップだけのサンドイッチ「たっぷりホイップサンド」、まるで森永ホットケーキのような中華まん「森永製菓監修 バター香るホットケーキまん」、濃厚なバニラとチョコレートを味わえる「ピエール・エルメ アンソロジー監修 チョコレートバニラケーキ」、クリームとホイップクリームのＷクリーム仕立ての「ダブルクリームシュー チョコ&ホイップ」、チョコレートの食感と濃厚な味わいを楽しめる「ピエール・エルメ アンソロジー ザ・ショコラ」などがラインナップ。
みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。
その他商品はこちらをチェック : FamilyMart 【今週の新商品】
