SixTONES京本大我、メンバーが「すごい相性がいい」と太鼓判押した芸人とは「Xが相互フォローになったり…」
【モデルプレス＝2025/12/15】SixTONESの京本大我が、13日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に田中樹とともに出演。ある芸人とのYouTube撮影について語った。
【写真】SixTONES京本大我と相性抜群な芸人
2024年から、年に1度メンバーが単独で出演する動画を作成することになったSixTONES。京本は「個人動画をもし上げるんだったら、泥団子を作る動画を上げたい」と並々ならぬ自信とともに、12月10日にお笑い芸人のもう中学生と泥団子を作る動画を投稿した。
京本ともう中学生の出会いは2025年8月にさいたまスーパーアリーナで開催された初開催の音楽フェス「CANNONBALL 2025」。「Xが相互フォローになったりとか、関係値が微妙にでき始めて」「泥団子動画上げよう！撮りに行かなきゃ」と感じたタイミングで「1人で作るよりももう中さん誘って2人で作った方がとんでも無いものできるんじゃないの？」とオファーをしたと語った。
京本は「動画の最初のシーンでは（もう中学生が）おみやを持ってきてくれた」「宝箱みたいなの渡されたら、紙でチケットが2枚入ってて」と回顧。そのチケットを使えば遊具で遊べることを即座に理解したと語り、そんな京本の様子に田中は「すごい相性がいいね」とコメントした。
さらに京本は「俺がカモメになれるような変身道具とかスノコでできたギターとか」ともう中学生が持ってきたアイテムも使ったとも。「最後見てもらえたら、フィナーレで一緒にスノコギターで歌唱してる歌を作ってますので」とそのアイテムで即興のオリジナルソングも作るという息ぴったりな撮影だったと振り返った。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
◆SixTONES京本大我、ソロYouTubeで芸人と泥団子作りへ
◆SixTONES京本大我、もう中学生と息ぴったり撮影回顧
