NZ中銀総裁 近い将来利下げが行われる可能性わずかにあるが、当面は2.25%で維持



ブレマンNZ中銀総裁は、中銀の今後の見通しでは近い将来さらなる利下げが行われる可能性がわずかにあることを示していると述べた。ただ、しばらくの間は現在の2.25%にとどまる可能性が高いと付け加えた。



ブレマン総裁は、経済見通しは中銀予想とほぼ一致している。労働市場は依然として弱いものの、経済需要の回復に伴い回復すると予想していると述べた。CPIは来年半ばまでに中銀目標中間点に向けて低下すると確信している。



金融政策報告で発表されたOCRの今後の見通しは近い将来にさらなる利下げが行われる可能性がわずかにあることを示している。経済状況が予想通り推移すればOCRはしばらく現在の2.25％に留まる可能性が高い。

