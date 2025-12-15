【新興国通貨】先週末のドルペソは一時１８．００割れ＝メキシコペソ



先週末のドルペソはロンドン午前に一時１８．００割れをトライも、大台を維持していったん反発。１８．０７を付けたが、その後中南米午後にかけて再び下をトライし、１７．９８９と１８．００割れを付けた。週末を前に少し買い戻されると、週明けは１８．００-１８．０４レンジ。節目の１８．００割れは昨年７月以来となる。

対円ではペソ高円安から木曜日の上昇傾向が継続し、８円６５銭を付けた後、いったんは調整売りが入った。すぐに反発し高値を更新。週明けドル円の１５５円９９銭までの上昇もあって、８円６６銭に迫ったが、その後のドル円の下げに上昇一服。



MXNJPY 8.634





