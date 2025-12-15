「リーンの翼」キービジュアル

©サンライズ・バンダイビジュアル・バンダイチャンネル

ガンダムシリーズで知られる富野由悠季総監督が手掛けたアニメ「リーンの翼」が初のBlu-ray化され、「リーンの翼 Blu-ray BOX」として2026年3月25日に発売される。BD 50GB×1枚、BD 25GB×1枚の計2枚組で、価格は16,500円。発売・販売元はバンダイナムコフィルムワークス。

場面写真

2005年に制作された作品で、今年でアニメ化20周年を迎えたことを記念してのBD化となる。富野監督が創造した異世界バイストン・ウェルを舞台とする、『聖戦士ダンバイン』以来のファンタジーロボットアクション。新たな解釈でバイストン・ウェルという異世界を通じ、現代日本を照射する物語となっている。

ネット配信の完全新作として話題を呼び、現用兵器と虫型のマシーン“オーラバトラー”が入り乱れるバトルシーンも見どころとなっている。

BD化にあたっては、物語の始まりを告げるオープニング映像を富野総監督ディレクションのもとで新たに制作したほか、封入特典として富野総監督をはじめとするメインスタッフの新規インタビューを多数収録した特製ブックレットが付属。特典映像として、過去のDVD商品の映像特典もアーカイブされる。

Wブックケース

インナージャケット

収録時間は本編(全6話)が約147分、映像特典が約45分。音声はドルビーTrueHD(5.1)、リニアPCM(ステレオ、一部モノラル)。キャラクターデザインの工藤昌史氏と総メカニカル作画監督の吉岡毅氏による、描き下ろし版権使用Wブックケース＆インナージャケット仕様。

A3クリアポスター

「A4サイズ 復刻ブックレット(編集版)」

©サンライズ・バンダイビジュアル・バンダイチャンネル

okama氏描き下ろしイラストカード(ポストカードサイズ)2種

メーカー特典として、ビジュアルコンセプターのokama氏イラストを使ったA3クリアポスターが用意されるほか、A-on STORE特典として、2006年発売のDVD(全6巻)封入特典ブックレットから64ページ分を再編集した「A4サイズ 復刻ブックレット(編集版)」、okama氏描き下ろしイラストカード(ポストカードサイズ)2種が用意される。

またBD BOXと同日の'26年3月25日には、オリジナル・サウンドトラックの初CD化も決定している。CD1枚組で価格は3,300円。「オーケストラサウンドによる雄弁で壮大な楽曲群が異世界を描く本作の世界観をよりダイナミックに彩る」内容となっている。発売元はバンダイナムコミュージックライブ、販売元はソニー・ミュージックソリューション。

『リーンの翼』オリジナルサウンドトラック(音楽：樋口康雄)

