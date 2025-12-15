「ビッグテック」と呼ばれる巨大IT企業たちが開発にしのぎを削る「生成AI」は、新時代のインフラになると言われている。一方であまりにも急速な成長スピードが、投資家に不安を与えてもいる。AI関連企業はブームで株価は膨れ上がっているが、実はまだそれを正当化するほどの収益が付いてきていないというのだ。過熱するAI市場が抱える「バブル」のリスクを徹底検証する。

何かと話題の「生成AI」関連株を巡って、マーケットで期待と不安が交錯している。10月に日経平均は史上初となる5万円超えを果たしたが、一転して11月は8カ月ぶりに下落した。こうした乱高下の背景にも、現在の市場を牽引するAIブームが「バブル」ではないかと疑う、投資家たちの根深い懸念があるという。

2024年のオープンAIの赤字額は約50億ドル（約7750億円）だった

経済部記者が語る。

「証券会社などによると、日経平均4万円から5万円への上昇分のうち、AIに莫大な投資をしているソフトバンクグループ（SBG）、半導体関連企業のアドバンテストの2社の成長分が51％を占めたそうです。少数のAI関連銘柄が、相場に大きな影響を及ぼす状況になっています」

ハイクオリティな応答や画像、動画の生成が可能なAIの開発には、GPUという半導体チップが欠かせない。その製造分野にいち早く参入し「一強」と言われてきた米エヌビディアは、10月末に時価総額が世界の企業として初の5兆ドル（約760兆円）に達した。11月19日に行われた決算発表には投資家たちの注目が集まり、相場に変動をもたらした。

「エヌビディアはチャッピーこと『ChatGPT』の開発企業・オープンAIに最大1000億ドル（約15兆円）もの投資を決定しており、そうした“流血”に見合う利益が付いてくるのか、不安視されていました。しかし決算内容は市場の期待を大きく上回るもので、CEOのジェンスン・フアン氏（62）は投資が『並外れた利益になると確信している』と自信を見せた」（同）

「AIデータセンター」への投資は年間1兆ドルへ

これを受けて、同様にAI投資への過熱に懸念が広がっていた東京株式市場では、AI関連銘柄が再度の伸長を見せたのだが、

「11月にリリースされたグーグルの生成AI『Gemini 3』が、独自開発した半導体チップ・TPUを活用しており、そのうえ高性能でした。エヌビディアの優位が揺らぐという見方も広がり、結局、同社の株価は下落したのです。オープンAIに出資しているSBGにも、株価が高値から38％落ち込むなど波及し、日経平均を押し下げました」（前出の記者）

熾烈な開発競争に振り回される市場を後目（しりめ）に、AI業界はますます隆盛といった様相を呈している。

7〜9月期決算で売上高が過去最高となったグーグルをはじめとする巨大IT企業の各CEOは、足元の売上高が好調なことを受けてさらなる巨額投資を表明。半導体チップを搭載したサーバーを運用する「AIデータセンター」への投資額は、2027年に世界全体で年間1兆ドル（約155兆円）に迫るという。

こうした天文学的な金額が集まる理由を、『AIバブルの不都合な真実』などの著書がある、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科の黒坂達也氏が解説する。

「AIそのものはすでに、我々の生活に欠かせなくなっています。たとえばメールのフィルターにも搭載されていて、これがなければスパムだらけになってしまう。また鉄道や航空機、それにテレビやネットといったインフラのシステムは、今や複雑に入り組みすぎて、人間が全体を把握できない。その管理もAIが担うようになっています。コロナ禍で各国が積極財政に踏み切ったことで市場にマネーがダブついており、今後も成長が見込まれるAIに投資が集中したのです」

AIサービスの収益がない

駒澤大学経済学部の井上智洋氏は、投資家の思惑をこう分析する。

「昨年のノーベル化学賞は、グーグル関連会社のAI研究者が受賞しました。AIを活用してタンパク質の構造を予測し、創薬の可能性を広げたのです。今後もこうしたAIによる発見やイノベーションは相次ぐと予想され、少数の巨大IT企業が、その利益を寡占する可能性があります」

加えて今後はAIが進化し、人間ができる知的作業なら全てこなせる「AGI（汎用人工知能）」が誕生するとも言われている。

「AIを秘書のように使う“AIエージェント”が普及すれば、ビジネスの場で使わざるをえません。そうでないと、企業の生産性に圧倒的な差が出てしまうからです。データセンターやAI開発の技術を持たない国は、ビッグテックに金を払い続けることになります。一部の産油国から石油を買い続けるのと同じです」（同）

そうであれば、あまりにも大きい“果実”であることは論を俟（ま）たないだろう。

一方でブームを牽引する当事者たちの目にも、現在の市場は行き過ぎに映っているようだ。

グーグルのCEOスンダー・ピチャイ氏（53）はインタビューで、AIが今後インターネットと同じように不可欠のものになると語りつつも、現在の市場に「不合理な要素がある」と認めた。先の黒坂氏もまた、AIには「バブル」の側面があると見る。

「グーグル、アマゾン、フェイスブック（現メタ）、アップルのGAFAにマイクロソフト、テスラ、エヌビディアを加えた7社は“マグニフィセント7”（M7）と呼ばれ、ここ10年のアメリカ市場を席捲してきました。AIブームも加わりその株価は膨れ上がっていますが、実はまだそれを正当化するほどのAIサービスの収益がないのです。財務諸表を読み込んでも“期待”ばかりで実際に儲かったという話がありません」

たとえばオープンAIは月額20ドルでより高性能な「チャッピー」を使えるサブスクを提供しているが、利用者の95％が無料会員。一方で売上高の70倍もの額をデータセンターや研究開発に投資しており、24年の赤字は50億ドル（約7750億円）にのぼると言われる。

「もちろん今の生成AIも、遊びで触れる分には感心できます。一方で4桁×4桁の単純な計算でもミスすることがあり、重要な仕事には導入できない。それに現実の社会には、AIが学習できない、データ化されていないものの方が圧倒的に多い。たとえば部屋の明るさ一つとっても、ルクスという単位で数字とデータに変えなくては学習できません。膨大な現実社会の情報を人間が全てデータ化するのは難しく、学習に限界があります。このままでは“成長しない新入社員”どまりということもありえる」（同

