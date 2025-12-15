簡単＆手軽に「クリスマスカップケーキ」が作れる『アイラップ』活用レシピが50万回以上再生「洗い物しらずサイコーやっ！」
クリスマスを目前に電子レンジや湯せん調理にも使用できる“袋のラップ”として人気の『アイラップ』を用いた、手軽にできる「クリスマスカップケーキ」のレシピがTikTokに投稿され、表示回数50万件超え、1万7000「いいね！」が付く話題となっている（12日午後4時時点）。
投稿したのはアイラップを使ったさまざまなレシピを投稿している「アイラップのあや」さん（aya.iwrap）。「これもうオーブンいらん！クリスマスにぴったりなカップケーキ作っていくよ」とオーブンを使わずにできる「【レンチン】クリスマスカップケーキ」の簡単な調理法を伝授している。作り方は以下の通り。
【材料】カップ4つ分
ホットケーキミックス100グラム、ココアパウダースプーン2杯、牛乳150ミリリットル、油大さじ1、板チョコ半分、好みでトッピング用のお菓子
【作り方】
1：ホットケーキミックス、ココアパウダー、牛乳、油を袋に入れてよくもみ込んで混ぜる
2：カップを用意。袋の端を切って絞り袋みたいにしながら、カップの半分ぐらいまで入れる。
3：500Wで3分レンチン
4：板チョコを上にトッピングをして、さらに追加で20秒レンチン
5：チョコが溶けているところに、好みでお菓子をトッピング
6：チョコが固まるまで冷蔵庫で冷やしたら完成！
電子レンジだけでできる手軽さに、動画を見たユーザーからは「作ってみます！」「紙コップで沢山増産できそう」「あやさん天才 洗い物しらずサイコーやっ！」などのコメントが集まっていた。
