元宝塚の如月蓮、第1子出産を報告 「元気な男の子」を抱くママの姿を披露
元宝塚歌劇団・星組の俳優・歌手、如月蓮（41）が15日、自身のSNSを更新し、第1子出産を発表した。
【写真】元宝塚の如月蓮が第1子出産 「元気な男の子」を抱くママの姿
我が子を抱く姿の写真を添えて「先月、元気な男の子を出産しました。あっという間に生後1ヶ月が過ぎ 私自身の体調もようやく整いはじめ 少しずつ新しい生活にも慣れてきました」と報告。
「小さくて優しい温もり 可愛い泣き声 そして力強い脚力！笑 毎朝無事に呼吸していることにホッとして昼は音楽を楽しみ夜は健やかに眠ってくれることを祈る日々。息子の一挙一動に、一喜一憂しています」と近況を伝え、「この幸せを運んできてくれた息子と支えてくれている家族に感謝の気持ちでいっぱいです」とつづった。
ファンにも感謝を伝え「また少しずつ、InstagramやXも更新していきますね。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします！」と呼びかけた。
如月は、2004年に宝塚歌劇団に男役として入団し、星組に配属。子役、青年役、父親役など幅広い役柄を演じ、宝塚ではめずらしいストレートプレイの出演者にも選ばれた。また、男役5名によるグループ「紅5」や、宝塚歌劇専門チャンネルの司会やリポーター、雑誌コラムなどでも活躍。19年10月に宝塚を卒業した。
その後は、舞台出演をはじめ、ニッポン放送Podcastステーション『YACYBERプレゼンツ笠井信輔と如月蓮のアグリな カルチャー！』アシスタントや、ドラマ『合コンに行ったら女がいなかった話』など、幅広く活動。2022年7月、一般男性との結婚を発表した。
