フジテレビ「すぽると！」（日曜後11・45）が14日に放送され、プロ野球シーズンオフ恒例の人気企画「100人分の1位」の「変化球」部門のベスト5が発表された。

4位にはDeNA・ケイのカットボール、オリックス・曽谷龍平のスライダー、ソフトバンク・杉山一樹のフォークと3人がランクイン。3位はソフトバンク・モイネロのカーブで、ヤクルト・石川が「あのボールだけ重力凄い。めちゃくちゃ曲がる」とうなった。

2位は昨年1位に輝いた西武・今井達也のスライダー。阪神・村上が「困ったらあれを投げれば、三振取れそう。うらやましい」と称賛した。

見事、1位に輝いたのは巨人・田中瑛斗のシュート。巨人・大勢が「あんなに動いてるのに150キロ超えたりする」と称えると、広島・中村奨成も「接点が合いにくい。打ちにいってもファウルなったり、逆に詰まらされてインフィールド入っちゃったりするので、すごく厄介」と手こずる球と評価した。

現役ドラフトで今季、日本ハムから加入し自己最多62試合登板と巨人のブルペンを支えた田中瑛斗は「今年はそこを生命線というか、そのシュートがなければこの成績はなかった」と1位に笑顔。シュートを投げる秘訣として「指の圧力。人差し指6、中指4ぐらいで。リリースするときの指の圧」を意識しているといい「中指はなるべく添えるだけ。握りでなく指の力の入れ方」と明かした。