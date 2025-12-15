阪神・坂本誠志郎捕手（３２）が１５日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨んで、現状維持の年俸１億円で更改した。来季は４年契約の２年目で、「監督も、１回チームを壊すとおっしゃってるので、その意味をどれだけの選手が理解してるか問われるシーズン。強い意志をもってやりたい」と連覇への決意。来年３月にはＷＢＣも控えるが、「選んでいただけたら一生懸命やるだけ」と気合を込めた。

今季はキャリアハイの１１７試合出場で、打率・２４７、２本塁打、２７打点。正捕手として層の厚い投手陣をリードしリーグ優勝に貢献し、「まだまだ足りないと思ってるんですけど、これだけ出て優勝できたということは、自分でも少し頑張ったかなという感覚はあります」と控えめに胸を張った。

また、退団が決まったデュプランティエには、「日本にいるなら、ウチ以外のときに頑張ってくれたら。（対戦相手が）ウチのときは、もうおまえの顔を見たくない、と言われるくらいにしていきたい」とちゃめっ気たっぷりに挑発していた。

（金額は推定）