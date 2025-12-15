子どもの写真を、アプリで共有している人も多いですよね。しかし、義家族も見られるようにしたことで、ストレスを感じる人も……。今回は、画像共有アプリで起きた出来事をご紹介します。

義母からのコメント

「子どもが生まれてから、画像共有アプリで子どもの写真を夫と共有していました。だけど、夫が勝手に義母を招待したらしく、写真をアップするたびに義母からコメントがくるようになりました……。

『孫ちゃんが薄着すぎます。風邪を引くといけないから靴下を履かせましょう』『孫ちゃん大きくなりましたね。〇〇さんもママとしてもっと成長しましょうね』とか、絶妙にイラっとするコメントばかり送ってくるから本当に腹が立って。こっそり義母だけアプリを見られないように設定しておきました（笑）。

しばらくすると、義母から『アプリが見られなくなった！』と連絡がくるように。だけど、『何かの不具合ですかね？』『問い合わせしてるんですけど、わからなくって』と、しらばっくれました。子どもの写真は、夫が個人的に義母に送るようになりました。また何か文句を言っているのでしょうが、私の目には入らないし。デリカシーのない義母とは距離を置かないと、精神的によくないですからね」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 画像共有アプリって便利ですが、こんなトラブルもありますよね……。悪気はないのでしょうが、いちいち腹が立つことを言われると写真を見せたくなくなります……。夫婦だけで共有するのが一番ストレスがないかもしれませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。