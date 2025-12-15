沢口靖子主演の月9ドラマ『絶対零度～情報犯罪緊急捜査～』（フジテレビ系）が12月15日に最終回を迎える。

参考：沢口靖子、『絶対零度』を文字通り“完走” 安田顕、横山裕らのクランクアップコメントも

本作は、『絶対零度』シリーズのシーズン5で、高度な情報犯罪をテーマに物語が展開している。情報犯罪といっても、犯人を捕まえるためには地道な捜査が不可欠。率先して捜査を進めていく二宮奈美（沢口靖子）をサポートしつつ、組織全体の要となっている山内徹を演じているのが、キャスト陣の中で唯一、全シリーズに出演している横山裕である。

山内は、シーズン1～2で主人公であった桜木泉（上戸彩）から捜査のノウハウを徹底的に教え込まれ、これから起こるとされる犯罪を未然に阻止する未然犯罪捜査班、通称・ミハンで、井沢範人（沢村一樹）らとともにさまざまな事件を解決。その後異動した捜査一課でも複数の凶悪事件を的確に解決しており、その冷静な判断力と鋭い直感が新たな組織・DICTでも必要と判断された。

さらに第1話では、ある殺人事件の現場の被害者がシステムエンジニアということで山内が、かつての組織の先輩で、捜査一課の管理官である深沢ユウキ（丸山智己）に呼び出され、山内がこれまで大切にしてきた人脈も本作の1つのキーポイントだったことが窺えた。また、同じく第1話ラストでは山内のスマホの着信に「桜木泉」の名前が表示され、複雑な関係だった桜木・山内コンビが未だに繋がっていたことが判明し、長年のファンを安堵させ、喜ばせた。

新シリーズでは、冷静に見えながらもどんどん突き進んでいく二宮と、彼女が得てきた手がかりをもとに、着実に捜査を進め犯人を追い詰めていく山内という冷静さと行動力を兼ね備えた名コンビが誕生。だが一方で、この山内のキャラクターから横山を知った者の中には、彼自身も仕事一筋で近寄りがたい印象を抱いた者も多かったのではないだろうか。

■2025年は“横山裕イヤー”に ソロライブツアーからチャリティーランナーまで 思えば、2025年は“横山イヤー”と言える年だった。横山は44歳の誕生日を迎えた2025年5月9日に1年間限定のプロジェクトを立ち上げ、ソロアルバムをリリース。さらに全国11都市を巡るソロライブツアーを開催している。しかも、なんとそのライブツアー中に、『24時間テレビ』（日本テレビ系）のチャリティーランナーとして105kmを走破。続けて、ファンイベントとして一緒にBBQを楽しむイベント「横山裕のBBQ」を開催したり、元メンバーの渋谷すばるとの対バンライブ「横山裕×渋谷すばる」を開催したり、大阪万博でSTARTO ENTERTAINMENTの関西出身アーティストたちが出演する「横山万博」を開催したりと大忙し。そして11月には「超八 in 日本武道館」でSUPER EIGHTの横山としてステージに上がっている。

「2025年最も人々の視線を集めた存在」といっても過言ではないだろう。実は横山が複数人いるんじゃないか、と疑ってしまうほどハードスケジュールであるが、横山はこれまで以上に老若男女から知られる存在になった。

その中で横山自身の人となりも見えてきた。『24時間テレビ』では、複雑な生い立ちと家族への愛、そして苦境の中で戦っている子どもたちへの特別な想いが明かされた。「横山万博」は当日、交通機関が乱れ、なんと企画した横山本人が不在というトラブルに見舞われた。しかしながら、横山を慕って集った後輩たちが、直前のYouTube生配信でも、ライブ本番でも笑いを交えながらカバー。横山は途中、テレビ電話にて出演し、「間に合わんかった。（『24時間テレビ』のマラソンでフィナーレに間に合った）あの俺が間に合わんのやで？」と悔しがり、会場を沸かせていた。

“横山イヤー”は、いかに横山が身近な人やファンに愛を注ぎ、それ以上に彼が多くの人から愛されているかがわかる1年だったとも言える。だが、“横山イヤー”はまだ続く。横山は2026年1月からスタートする、松本まりかの主演ドラマ『元科捜研の主婦』で初の父親役に挑戦することが決定している。

不思議なもので、演じる人の人柄が見えるとその演技にも新たな魅力が見えてくる。『絶対零度』では、終始クールな山内だが、長年の経験から事件解決はチームで動くからこそ成し遂げられるということを誰よりも理解しているはずだ。だからこそ山内は、いつも二宮が好きに動けるようにし、組織内では各人が得意とするところで成果を上げられるようにしていた。誰かを信じて支えるという“表には出ない優しさ”は、まさに横山裕という人物が歩んできた道の延長線上にあるものだ。その資質こそが、DICTという新たな組織に山内が必要とされた最大の理由なのかもしれない。（文＝久保田ひかる）