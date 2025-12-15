新潟レンタル中のMF植村洋斗が磐田に復帰「自分を育ててくれたクラブで、もう一度挑戦したい」
ジュビロ磐田は15日、アルビレックス新潟に期限付き移籍してるMF植村洋斗(24)が移籍期間満了に伴い、2026シーズンから磐田に復帰することを発表した。
植村は2024年に早稲田大から磐田へ入団。今年7月に新潟へレンタル加入し、J1リーグ戦10試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF植村洋斗
(うえむら・ひろと)
■生年月日
2001年8月26日(24歳)
■出身地
神奈川県
■身長/体重
173cm/67kg
■経歴
一本松SC-横浜FMプライマリー-横浜FM Jrユース-日本大藤沢高-早稲田大-磐田-新潟
■代表歴
U-23日本代表
■出場歴
J1リーグ:45試合1得点
J2リーグ:11試合1得点
リーグカップ:3試合
■コメント
▽磐田側
「自分を育ててくれたクラブで、もう一度挑戦したい。
その気持ちを胸に、この復帰を決断しました。
1度クラブを離れたからこそ見えた景色、発見、学びが沢山あり、どんな時でも自分を応援し、支えてくれた人達の存在の大きさを改めて感じました。
そして何より、ジュビロ磐田という自分にとって唯一無二の特別な存在が、もう1度ジュビロ磐田で戦いたいという思いを強くさせてくれました。
もう1度、ここからジュビロ磐田と共に成長し、チームの勝利に貢献します。
応援よろしくお願いします!」
▽新潟側
「半年間という短い時間でしたがありがとうございました!自分にとって今年は悔しい1年になりました。
初めての移籍、初めての場所、初めての環境、不安も多かった中で、アルビレックス新潟に関わるすべての方々のおかげで成長することができました。
次に試合をするときは対戦相手になりますが、成長した姿を見せられるように頑張ります!半年間ありがとうございました!」
植村は2024年に早稲田大から磐田へ入団。今年7月に新潟へレンタル加入し、J1リーグ戦10試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF植村洋斗
(うえむら・ひろと)
■生年月日
2001年8月26日(24歳)
神奈川県
■身長/体重
173cm/67kg
■経歴
一本松SC-横浜FMプライマリー-横浜FM Jrユース-日本大藤沢高-早稲田大-磐田-新潟
■代表歴
U-23日本代表
■出場歴
J1リーグ:45試合1得点
J2リーグ:11試合1得点
リーグカップ:3試合
■コメント
▽磐田側
「自分を育ててくれたクラブで、もう一度挑戦したい。
その気持ちを胸に、この復帰を決断しました。
1度クラブを離れたからこそ見えた景色、発見、学びが沢山あり、どんな時でも自分を応援し、支えてくれた人達の存在の大きさを改めて感じました。
そして何より、ジュビロ磐田という自分にとって唯一無二の特別な存在が、もう1度ジュビロ磐田で戦いたいという思いを強くさせてくれました。
もう1度、ここからジュビロ磐田と共に成長し、チームの勝利に貢献します。
応援よろしくお願いします!」
▽新潟側
「半年間という短い時間でしたがありがとうございました!自分にとって今年は悔しい1年になりました。
初めての移籍、初めての場所、初めての環境、不安も多かった中で、アルビレックス新潟に関わるすべての方々のおかげで成長することができました。
次に試合をするときは対戦相手になりますが、成長した姿を見せられるように頑張ります!半年間ありがとうございました!」