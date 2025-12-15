¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤¤Ï¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Î38ºÐ¥¬¥¦¥ë»á! ¹Åç¤¬½¢Ç¤È¯É½¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ï15Æü¡¢¥Ð¥ë¥È¥·¥å¡¦¥¬¥¦¥ë»á(38)¤¬¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¤È¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¹ñÀÒ¤ò»ý¤Ä¥¬¥¦¥ë»á¤Ï¡¢¼ã¤¯¤·¤Æ»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥·¥ã¥ë¥±(¥É¥¤¥Ä)¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä(¥É¥¤¥Ä)¤Î°éÀ®Ç¯Âå¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤À¤Î¤Á¡¢2022Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤Ç¥°¡¼¥ë¥Ë¥¯¡¦¥¶¥Ö¥¸¥§(¥Ý¡¼¥é¥ó¥É)¤ò»Ø´ø¡£2024Ç¯¤Ë¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò(¥É¥¤¥Ä)¤Î¥æ¡¼¥¹¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹Åç¤Ïº£µ¨J1¥ê¡¼¥°Àï¤ò4°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï3Âç²ñ¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÃ£À®¡£4Ç¯´Ö¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ(60)¤Ï¡¢Íèµ¨¤«¤é¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î¿·»Ø´ø´±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¬¥¦¥ë»á¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ï¤¹¤Ç¤ËÍÍ¡¹¤ÊÀ®¸ù¤ò·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¥¯¥é¥Ö°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Ö¤Ç¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·ë²Ì¤È¼ã¤¤Áª¼ê¤Î°éÀ®¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬»ä¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¡ü¥Ð¥ë¥È¥·¥å¡¦¥¬¥¦¥ë
(Bartosch Gaul)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1987Ç¯10·î5Æü(38ºÐ)
¢£¹ñÀÒ
¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ý¡¼¥é¥ó¥É
¢£»ØÆ³Îò
2008Ç¯¡Á2010Ç¯:¥·¥ã¥ë¥±04(¥É¥¤¥Ä)U17 ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á
2010Ç¯¡Á2012Ç¯:¥·¥ã¥ë¥±04(¥É¥¤¥Ä)¥æ¡¼¥¹ ´ÆÆÄ
2012Ç¯¡Á2015Ç¯:¥·¥ã¥ë¥±04(¥É¥¤¥Ä)U19 ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á
2015Ç¯¡Á2017Ç¯:1.FSV ¥Þ¥¤¥ó¥Ä05(¥É¥¤¥Ä)¥æ¡¼¥¹ ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼
2015Ç¯¡Á2018Ç¯:1.FSV ¥Þ¥¤¥ó¥Ä05(¥É¥¤¥Ä)¥æ¡¼¥¹ ´ÆÆÄ
2018Ç¯¡Á2022Ç¯:1.FSV ¥Þ¥¤¥ó¥Ä05(¥É¥¤¥Ä)¶ ´ÆÆÄ
2022Ç¯¡Á2023Ç¯:¥°¡¼¥ë¥Ë¥¯¡¦¥¶¥Ö¥¸¥§(¥Ý¡¼¥é¥ó¥É)´ÆÆÄ
2024Ç¯¡Á:RB¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò(¥É¥¤¥Ä)¥æ¡¼¥¹¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼
2025Ç¯¡Á:RB¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò(¥É¥¤¥Ä)¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥Ð¥ë¥È¥·¥å¡¦¥¬¥¦¥ë¤Ç¤¹¡£
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥Ö¤Ï¤¹¤Ç¤ËÍÍ¡¹¤ÊÀ®¸ù¤ò·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¥¯¥é¥Ö°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Ö¤Ç¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·ë²Ì¤È¼ã¤¤Áª¼ê¤Î°éÀ®¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬»ä¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
