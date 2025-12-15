大谷「体調不良」で先発登板回避も、マルチ安打の活躍ぶり！なおドジャースは…【クイズ】

9月4日のパイレーツ戦に「二刀流」で出場予定だった大谷は、体調不良を理由に先発登板は回避となった。それでも1番・指名打者で先発出場し、チームの打撃が冴えない中マルチ安打の活躍ぶりをみせた。さて、チームの勝敗は？プレイバックで振り返ってみよう。

【写真】大谷翔平が“ランク外”？ ド軍公式のまさかのスルーに「1試合3発＆10奪三振がランク外とかw」「基準おかしい」とファンツッコミ

大谷「体調不良」で先発登板回避も、マルチ安打の活躍ぶり！なおドジャースは痛い連敗【プレイバック】

※以下、2025年9月4日に公開した記事を再編集した内容です。

ドジャースの大谷翔平は、9月4日のパイレーツ戦に「二刀流」で出場予定だったが、体調不良を理由に先発登板は回避となった。それでも1番・指名打者で先発出場し、チームの打撃が冴えない中マルチ安打の活躍ぶりをみせた。

1回表の第1打席は空振り三振、3回表の第2打席はショートポップフライに倒れたが、5回表の第3打席はこの回先頭でセンターへのツーベースヒットを放った。さらに、7回表の第4打席もサードへのヒット。2打席連続でチャンスを作るも、この日のドジャースは打線が振るわず、得点に繋がらなかった。

なお、9回表の第5打席は空振り三振に倒れ、そのまま試合は終了した。チームはパイレーツ相手に1点も奪うことができず、痛い連敗となった。