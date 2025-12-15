2025年の年末から、2026年の年始にかけては、昨年と同じく、たいていの人は9連休を取れるカレンダーですね。今からちょっと楽しみです。

ただ、本当に楽しいのって実は「年末年始」じゃなくて、12月20日くらいじゃないでしょうか？

土日より、金曜日がうれしいっていう、あの心境です。

だいたい、1月1日の夕方ごろから、「あー、仕事始まるな……」と、そこはかとなく憂鬱さが漂ってきて、1月2日、3日は完全に消化試合。

休みよりも仕事の方が気になってきて、なんか思い切り休めない。そして1月5日の月曜日を迎えて、「あー、また一年が始まったな」と、つらい休み明けの心境になるのです。

だから、こんなこと、思いませんか？

「休みが終わりに近づいた時に、憂鬱にならずに、しかも、仕事が始まっても、自然に仕事に戻れる方法、ないかなあ」

と。

そこで今回は、“「年末年始の9連休、休み明けがつらくない人」の休み方”について書きたいと思います。

1.区切る

基本的に、「休み中は仕事のことを一切考えたくない」と思いますよね。

でも、それが本当にできる人は、案外少ないようです。

この原因は、頭の片隅にある“やり残した宿題”です。

人は、未完のタスクがあると、無意識に脳がそれを想起してしまいます（“ツァイガルニク効果”として知られています）。

つまり、「仕事を忘れる」には、まず“宿題を片づける”ことが必要です。

子供の時、夏休みの宿題を片づけてから休んだ時と、宿題を大量に残したまま休んだ時とでは、休みの充実度がまったく違うのと、同じことです。

「そんなこと言っても、宿題はあとからあとから、無限に出てくるよ。終わらせるなんてムリ」

という方もいるかもしれません。

確かにその通りで、「休みに合わせて仕事を全部終わらせる」なんてことは基本的に不可能です。

だから、実は必要なのは、擬似的に仕事に終わりを作ること。 「区切る」行為 です。

もっと言えば、 「年末までにやること」と「年明けにやること」 に、明確に線引きをします。

この線引きが重要で、「ここから先は、いったん年明けの自分に渡す」と “引き渡す” 感覚を持てるかどうかで、休みの質がまるで変わります。

仕事って、根本的にはどうあがいても「終わる」ことがないんですよね。

報告書を出しても、次のレビューが来る。

記事を書いても、いくらでも推敲できる。

提案書の表現は追求すれば終わりがない。

一つの作業を終えたら、一つの作業がまた始まります。

だからこそ、「完了」ではなく「区切り」を使うのです。

たとえば年末の最終営業日にこうします。

提案書のたたき台を作るまでが今年の仕事。仕上げは年明け。 未処理メールのうち、劣後するものは「年明けに対応します」と返信を出す 年始のタスクを作って、残作業をそこに割り当てる

特に、年始のタスクを作っていると、

「これ、そんなに焦って仕事する必要はないじゃないか」と、改めて気づくことができ、まあ安心できます。

つまり、休むためには、やる気を出す、忘れるよう頑張る、ではなく“仕事が完了したと脳に認識させる行為”が必要だと言えます。

これができれば、9連休の最初から、何も考えずすぐに休みモードに入れます。

2.「空っぽ」ではなく「予定を入れる」

休みだから、頭を空っぽにしたい。

わかります。

でも実際には、人の脳は空っぽを保とうとすると、ろくなことを考えません。

何も考えないつもりが、スマホを見て仕事のメールを見てしまったり「あのメール忘れてた」とか、「年明けから何しよう」と考え始めたりする。

結果、ぜんぜん休まりません。

ではどうするかと言えば、簡単です。あらかじめ予定を入れておくことです。

といっても、びっしりとスケジュールを埋める必要はまったくないです。

むしろ「午前中に本屋へ行く」「午後は映画を観る」「夜は誰かとご飯を食べる」

その程度でいい。

要は、“一日を受け身で終わらせない”ことです。

何も予定がないと、人は思考の空白を埋めようとして、たいていの場合、仕事、お金、将来などの不安を考えます。

「休み明け、あの資料どうしようかな」とか、

「今年もあっという間だったな、何もできなかったな」

「お金たまらないな」

とか。

逆に、予定が一つでも入っていると、その時間に向けて頭と体が“今ここ”に戻ります。「この時間はこれをやる」と決めておくことで、思考の余白が「現実」で埋まるんです。

「予定を入れると、急かされたみたいになる」と心配する人もいるかもしれません。

でも、 実際には逆です。

予定の内容は、大きなことである必要はなく、家の近くのカフェでゆっくりコーヒーを飲むでもいいし、普段行かないスーパーで買い物をしてみるでもいい。

「少し違う行動を入れる」だけで、かえって、時間がゆっくり流れるようになります。

人は、 “何かをしている”ときよりも、“何もしていないのに、無為に時間が過ぎる” ときに疲れます。

だから、休みの日こそ、ざっくりと予定を入れておく。それが、頭を空っぽにしようとするよりも、ずっと休まる方法です。

3.行ったことのない場所に行く

ご存じの方もいると思いますが、「人は移動するほど幸せを感じる」という研究成果があります。（出典： Association between real-world experiential diversity and positive affect relates to hippocampal-striatal functional connectivity）

普段、オフィスにしばりつけられていたり、自宅に閉じこもっていたりする人ほど、「移動」は最高のリフレッシュになります。

一つ例を挙げましょう。

年末年始になると、Youtubeでは恒例の「JR年越し大回り」というチャレンジをする人たちが、大挙して動画をアップします。

参照：JR東日本が2025年度の終夜運転を発表！この年末も首都圏「年越し大回り乗車」が可能に！

これは、JRが年末年始だけは、終夜運転をする関係で、150円の切符で1000キロ以上、鉄道に乗れるという、なかなか素晴らしいチャレンジです。

これ、実際にできるかどうかはともかく、やってみたら最高に楽しいと思うんですよね。普段乗っている電車も、すっかり様子が変わって見える。

もちろん、家族や親類縁者との付き合いで、この「大回り乗車」ができる人は、そう多くはないかもしれませんが、「移動こそ幸せ」という人間の本能、年末年始こそ、思い切って満たしてみてはどうかと思うのです。

仕事ではなく自分のために「計画を立てる」行為は、仕事のリズムを崩さずに、年明けに仕事にスムーズに入ることにもつながります。

4. 実は成人の日まで「お正月」です

2026年1月12日月曜日は、成人の日で祝日です。これ実はとてもいいタイミングのお休みだと思うんですよね。

実際、1月5日から働き始めて、その次の週末、10日、11日、12日は3連休なので、世の中の仕事が本格的に動き出すのは、実質的には1月13日からなんです。

実際、5日か9日あたりで有休を取っている人も少なくありません。

1月3日あたりから「お正月終わる……」と思うのではなく、「成人の日までお正月では？」と思えば、実は9連休＋3連休と捉えることができる。

そうです。

1月5日から1月9日までは「飛び石連休の中日（なかび）」であると認識すると、あら不思議。

1月4日は「年末年始の終わり」ではなく、「まだ休みの最中」なんだと思える。

騙されている？

いや、休みというのは、本質的には「休んでいる」と思うのが重要で、そう思うだけで、時間の流れが変わります。



たとえば、1月4日に“仕事のリハビリ”をしようとする人がいます。

メールをチェックしたり、スケジュールを確認したり。

もちろん悪くないのですが、それを「仕事再開の儀式」としてやると、気持ちが切り替わりすぎてしまう。

そうではなく、もう少しソフトランディングを目指します。

通勤で使う靴を磨いておく 翌日の服を出しておく 鞄の中を掃除する

このくらいで十分です。

なんといっても、次の日は連休の中日ですからね。むしろ、週末のために「明日はちょっと仕事しておこうか」と思えるので、逆に心が休まるかもしれません。



結局、休み明けがつらいのは、休みが終わる前に“自分で休みを壊してしまう”からです。

5. 本を読むこと

それでも「仕事のために何かしたい」と思う人は、昨年も書きましたが、本を読むことをおすすめします。

特におすすめなのが、自分の今やっているジャンルと、あまり関係のないジャンルにも手を出してみること。

普段は「すぐに役立つ知識」に時間を使わざるを得ないことが多いですが、休みの時こそ、自分が普段触れないジャンルの本を読んでみることを強く推奨します。

たとえば、哲学の本、歴史についての本を読んでみても良いと思います。

あるいは生物学や物理、日本のエネルギー政策や金融についてなど、様々なジャンルをかけ合わせて読書をすると、「知識がつながる」瞬間が訪れることがよくあります。

私は普段、マーケティングとAIのことばかりをしているので、こういうまとまった時間があるときに、ノンフィクションや政治、金融、科学などの本を読むことが多いです。

余談ですが、ついこの前の連休に読んで面白かった本は、大河内直彦氏の「地球のからくり」に挑む(新潮新書)でした。

アイデアは「既存の要素の新しい組み合わせ」ですから、いろいろなジャンルのことを少しずつ知っておくと、仕事でもブレークスルーが期待できます。

本年ももう少しですね、いいお休みができるように、頑張っていきましょう！